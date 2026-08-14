Rescate tras el terremoto: militares de Israel llegan a Cali, Colombia

Un contingente de 82 militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llegó este viernes, 14 de agosto de 2026, a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia.

El grupo incluye rescatistas, ingenieros y especialistas en distintas áreas. La mayoría pertenece a la fuerza de reserva israelí y trabajará junto a las autoridades colombianas.

Según EFE, los militares fueron desplegados en tres zonas de Cali. Uno de los equipos trabaja en el Hospital Universitario del Valle.

Israel despliega rescatistas tras terremoto en Cali

Los otros grupos realizan labores de reconocimiento y evaluación en estructuras afectadas. Uno de los puntos se encuentra en el edificio Vanessa, ubicado en la carrera 44 con calle 9.

Las tareas allí presentan dificultades debido al riesgo de nuevos derrumbes. Los equipos deben evaluar la estabilidad de las construcciones antes de ingresar.

El mayor Rony Kaplan, portavoz de las FDI, explicó a EFE que el objetivo es colaborar con las autoridades y buscar posibles sobrevivientes entre los escombros.

El contingente forma parte de la Unidad Nacional de Rescate y Salvamento de Israel. Según sus representantes, esta unidad realiza operaciones internacionales desde 1953.

Equipos israelíes buscan sobrevivientes en Cali

El embajador de Israel en Colombia, Alon Lavi, también visitó una de las zonas afectadas. Allí señaló que todavía existe la posibilidad de encontrar personas con vida.

Los equipos israelíes cuentan con experiencia en emergencias relacionadas con estructuras colapsadas. Esta experiencia, según Kaplan, se ha desarrollado en situaciones de ataques y rescates bajo escombros.

Israel y Colombia coordinan labores de rescate

EFE informó que los militares israelíes trabajarán junto con organismos de socorro y autoridades colombianas.

Su misión incluye evaluar edificaciones, localizar posibles sobrevivientes y apoyar la recuperación de víctimas.

La llegada del contingente ocurre mientras continúan las operaciones de emergencia en Cali y otros municipios del Valle del Cauca. Las autoridades mantienen los esfuerzos de búsqueda tras los graves daños provocados por el terremoto.

Con información de EFE

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