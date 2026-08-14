Terremoto en Colombia deja 285 muertos y 379 desaparecidos

La cifra de muertos por el terremoto que sacudió Colombia el lunes, 10 de agosto de 2026, ascendió a 285. Los desaparecidos se mantienen en 379, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Además, deja 3 975 heridos y 102 262 personas afectadas.

Según EFE, unas 45 523 familias resultaron damnificadas por la emergencia. También se contabilizan 12 828 viviendas destruidas y 73 455 casas averiadas.

Terremoto en Colombia deja miles de viviendas dañadas

La UNGRD explicó que el número de viviendas averiadas bajó de 74 873 a 73 455. La reducción responde a nuevas evaluaciones realizadas por equipos de ingeniería.

El terremoto también provocó daños en 2 205 centros educativos y 240 centros de salud. Además, 121 edificios colapsaron, mientras que 44 puentes y 73 acueductos resultaron afectados.

EFE señaló que el terremoto es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo. El fenómeno afectó a 15 de los 32 departamentos del país.

Chocó y otras regiones enfrentan graves daños

Las zonas más afectadas son Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío. En total, 426 municipios reportaron algún tipo de daño.

Esta cifra representa cerca del 38 % de los 1 103 municipios que tiene Colombia.

Cali, Pereira y municipios de Chocó concentran parte importante de las víctimas. Las autoridades mantienen operativos de atención en las zonas más golpeadas.

Equipos de rescate buscan a los desaparecidos

Las brigadas nacionales e internacionales continúan trabajando para localizar a las personas desaparecidas. Los equipos realizan labores de búsqueda entre estructuras colapsadas y zonas de difícil acceso.

De acuerdo con EFE, hasta el momento fueron rescatadas con vida 354 personas, según el reporte de la UNGRD.

Las autoridades mantienen activo el operativo de emergencia mientras avanzan las evaluaciones de infraestructura y la atención a las familias afectadas.

Con información de EFE

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