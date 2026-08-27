Un nuevo temblor se registró en la Costa de Ecuador la noche del miércoles 26 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó la noche del miércoles 26 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El temblor se ubicó frente a la Costa

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 22:46 del miércoles 26 de agosto con una magnitud de 3.0 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 11 km desde la superficie, a una latitud de 0.875° S y a una longitud de 80.581° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 11,02 km de Jaramijó, en la provincia de Manabí.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, un usuario confirmó haber sentido el movimiento telúrico y lo calificó como un cimbrón.

Otros usuarios dijeron no haber sentido nada en Quito y Guayaquil.

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026qtdf

Ocurrido: 2026-08-26 22:46:59

Mag.: 3.0MLv

Prof.: 11.0 km

Lat.: 0.875° S

Long.: 80.581° W

Localizado: a 11.02 km de Jaramijo, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/34zs8EpQ9o pic.twitter.com/IEwqmhxEsZ — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 27, 2026

Un temblor sacudió la Amazonía de Ecuador este lunes 17 de agosto

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 06:03 de este lunes 17 de agosto con una magnitud de 3.4 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 20 km desde la superficie, a una latitud de 1.814° S y a una longitud de 77.390° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 76,91 km de Puyo, en la provincia de Pastaza.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, un usuario comentó que desde la ciudad de Quito no se percibió el sismo.

Otro usuario mostró su preocupación luego de que en los últimos días se han sentido varios sismos en el mundo y comentó “ya para de temblar tierra”, esto luego de la preocupación que causa en Latinoamérica el terremoto de 7.4 en Colombia, como informa una publicación de este medio.

Te recomendamos