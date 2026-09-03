Otro temblor se sintió en Ecuador este jueves 3 de septiembre

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El temblor se ubicó en la Costa

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 10:50 del jueves 3 de septiembre con una magnitud de 3.4 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 73 km desde la superficie, a una latitud de 0.936° S y a una longitud de 79.782° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 20,58 km de Velasco Ibarra, en la provincia de Guayas.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios no comentaron sobre si percibieron este sismo.

En la mañana, el Instituto Geofísico informó sobre otro sismo a las 09:09 de este jueves 3 de septiembre con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 162 km desde la superficie, a una latitud de 1.804° S y a una longitud de 78.063° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 35,11 km de Puyo, en la provincia de Pastaza.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios comentaron sobre el sismo. Uno de ellos dijo que no sintió nada y otro, en cambio, reportó que lo sintió en Guayaquil.

Recomendaciones ante sismos

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026rgvq

Ocurrido: 2026-09-03 10:50:56

Mag.: 3.4MLv

Prof.: 73.0 km

Lat.: 0.936° S

Long.: 79.782° W

Localizado: a 20.58 km de Velasco Ibarra, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/XE30vtEfGu pic.twitter.com/A02cqCoA66 — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 3, 2026

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