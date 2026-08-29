Sismo se sintió en Ecuador este sábado 29 de agosto

Un sismo se registró en Ecuador la tarde de este sábado 29 de agosto de 2026. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) habilitó su plataforma oficial para que las personas que percibieron el movimiento telúrico puedan reportar la intensidad con la que lo sintieron.

De acuerdo con el registro preliminar del Instituto Geofísico, el evento ocurrió exactamente a las 15:26:25.

La magnitud y ubicación del sismo en Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el sismo registrado este sábado 29 de agosto de 2026 alcanzó una magnitud de 3.7, con una profundidad de 84 kilómetros.

El epicentro se localizó a 30,14 kilómetros de Yantzaza, en Zamora Chinchipe, en las coordenadas 3,690° S y 78,995° W.

[REVISADO]

Evento: igepn2026qybd

Ocurrido: 2026-08-29 15:26:25

Mag.: 3.7MLv

Prof.: 84.0 km

Lat.: 3.690° S

Long.: 78.995° W

Localizado: a 30.14 km de Yantzaza, Zamora Chinchipe

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/nq8YzBER4A pic.twitter.com/nj5NuLPW9n — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 29, 2026

Instituto Geofísico habilitó encuesta por sismo en Ecuador

Tras el sismo de este sábado en Ecuador, el IG-EPN activó la herramienta denominada ‘Reporte de sismo sentido’, mediante la cual recopila información directamente de la ciudadanía sobre la percepción del movimiento.

La encuesta permite clasificar el temblor en Ecuador como leve, moderado, fuerte o muy fuerte. También consulta si la persona se encontraba dentro de una edificación cuando ocurrió el movimiento sísmico.

Estos datos permiten al Instituto Geofísico recopilar información sobre cómo fue percibido el sismo del 29 de agosto de 2026 en las distintas localidades del país.

Ecuador está ubicado en una zona sísmica

Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica que reúne algunas de las principales zonas de subducción del planeta y se caracteriza por registrar una intensa actividad sísmica y volcánica.

Esta región, cuya configuración se asemeja a una herradura, se extiende alrededor del océano Pacífico e incluye también a países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, entre otras naciones ubicadas en sus márgenes.

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