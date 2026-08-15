Un temblor se registró en Cuenca la noche de este sábado

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional notificó un temblor en el sur del territorio ecuatoriano durante la noche de este sábado 15 de agosto de 2026. El temblor en Cuenca alcanzó una magnitud de 4,2 y ocurrió a las 19:22:12, localizándose en la provincia del Azuay.

Registro técnico del temblor en Cuenca

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor en Cuenca tuvo su origen a una distancia de 49,59 kilómetros de la capital azuaya. La información geofísica determinó que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 79 kilómetros.

[REVISADO]

Evento: igepn2026pyty

Ocurrido: 2026-08-15 19:22:12

Mag.: 4.2M

Prof.: 79.0 km

Lat.: 3.277° S

Long.: 79.248° W

Localizado: a 49.59 km de Cuenca, Azuay

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/ZMJMlnBvAS pic.twitter.com/aYU4XbKiKm — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 16, 2026

Coordenadas geográficas del evento sísmico

El monitoreo instrumental fijó la ubicación del epicentro en los puntos geográficos de latitud 3.277° Sur y longitud 79.248° Oeste dentro de la jurisdicción de Azuay.

Sin reportes de daños en la infraestructura

Hasta el momento de la emisión del informe técnico oficial, las autoridades no cuentan con registros de afectaciones en estructuras viales, viviendas ni edificaciones públicas o privadas en los cantones cercanos tras el temblor en Cuenca. Los sistemas de vigilancia técnica no han recibido alertas sobre averías materiales.

Monitoreo sobre la percepción ciudadana

En cuanto a la percepción del fenómeno entre la población, tampoco se han emitido aún reportes ciudadanos que confirmen haber sentido el temblor en los centros poblados de la provincia. Los canales de monitoreo institucional continúan con el seguimiento continuo de la actividad sísmica en la zona.

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