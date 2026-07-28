Daniel Noboa y Keiko Fujimori acuerdan cooperación contra el crimen organizado entre Ecuador y Perú

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, acordaron fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional. Este acuerdo se alcanzó durante una reunión celebrada el lunes 28 de julio de 2026 en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana en Lima.

Temas abordados en la reunión de Daniel Noboa y Keiko Fujimori

Durante el encuentro, los líderes discutieron temas de seguridad en América Latina y reafirmaron su compromiso de profundizar la relación entre ambos países. Noboa y Fujimori destacaron la importancia de mantener el trabajo conjunto sustentado en los acuerdos de paz firmados en 1998, que pusieron fin al prolongado conflicto limítrofe.

Compromiso en seguridad y gestión penitenciaria

La reunión se centró en la necesidad de reforzar la cooperación frente al crimen organizado. Ambos mandatarios acordaron intercambiar experiencias sobre la gestión penitenciaria en Perú, un tema prioritario para sus gobiernos. La Cancillería peruana informó que se reafirmó la voluntad de seguir fortaleciendo la relación bilateral.

Próximos pasos en la agenda bilateral de Ecuador y Perú

Noboa y Fujimori acordaron que el próximo gabinete binacional entre Ecuador y Perú se realice a finales de este año en Lima. Esta cita permitirá dar continuidad a los acuerdos alcanzados y revisar los temas prioritarios de la relación bilateral.

Interconexión eléctrica entre ambos países

Aparte de su participación en la ceremonia de investidura, Noboa viajó a Perú con el objetivo de impulsar la interconexión eléctrica de alta tensión entre ambos países. La obra ya avanza en territorio peruano, mientras que en Ecuador se prevé contratar el proyecto durante este año. Esta interconexión busca ofrecer mayor seguridad energética para Ecuador, que ha enfrentado varios periodos de racionamiento desde 2023.

Desafíos en la lucha contra el crimen organizado

A pesar de los acuerdos alcanzados, Noboa declaró a inicios de 2024 una “guerra” contra el crimen organizado. Sin embargo, esta estrategia no ha logrado frenar el incremento del índice de homicidios en Ecuador, que se mantiene entre los más altos de América Latina.

Manteniendo una agenda conjunta

Con los acuerdos logrados en Lima, Ecuador y Perú buscan mantener una agenda conjunta enfocada en la seguridad, el fortalecimiento de la cooperación bilateral y el desarrollo de proyectos estratégicos como la interconexión eléctrica. Además, ambos gobiernos prevén retomar el diálogo político mediante los gabinetes binacionales antes de que termine el año.

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo una reunión bilateral con la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori, en el Palacio de Torre Tagle. Reafirmamos el compromiso de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra el crimen organizado transnacional.… pic.twitter.com/CS84wUHcLB — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) July 28, 2026

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