Daniel Noboa cumplirá esta agenda en Lima, Perú, durante la posesión de Keiko Fujimori

El presidente de la República, Daniel Noboa, desarrollará este martes 28 de julio de 2026 una agenda oficial en Lima, Perú. Esta actividad forma parte de su participación en la ceremonia de posesión de la presidenta electa, Keiko Fujimori. El mandatario llegó la tarde del lunes a la Base Aérea del Callao para asistir a los actos programados por la Transmisión del Mando Supremo 2026.

Daniel Noboa asiste al cambio de mando en Perú

La agenda oficial de Noboa comenzará a las 10:05 con una reunión bilateral junto a Keiko Fujimori en el Palacio de Torre Tagle, ubicado en el centro histórico de Lima. Durante este encuentro, ambos mandatarios abordarán objetivos comunes en materia de seguridad para enfrentar el crimen organizado transnacional. Además, tratarán temas de cooperación energética entre Ecuador y Perú.

En este contexto, el embajador de Ecuador en Perú, Galo Yépez, señaló que el proyecto de interconexión energética de 500 megavatios estará próximo a concretarse. Yépez explicó que Ecuador financiará su parte mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que el financiamiento de Perú provendrá del sector privado. Esta iniciativa fortalecerá el sistema eléctrico ecuatoriano y beneficiará a miles de hogares e industrias que impulsan la producción nacional.

Agenda incluye reunión con autoridades de Colombia

Más tarde, a las 10:40, Noboa mantendrá otra reunión bilateral con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo. En esta cita conversarán sobre temas de interés común relacionados con la cooperación binacional.

Ceremonia de posesión y regreso a Ecuador

Luego de las reuniones bilaterales, el presidente ecuatoriano asistirá, junto con otros jefes de Estado y Gobierno invitados, a la ceremonia de Transmisión del Mando Supremo de la República del Perú. Este acto oficial está previsto para las 12:15 en el Congreso de la República, donde Keiko Fujimori prestará juramento y asumirá formalmente la Presidencia.

La agenda continuará a las 14:15 con el saludo oficial que ofrecerá la nueva presidenta peruana a los mandatarios y representantes extranjeros en el Palacio de Gobierno.

Noboa llegó a Lima la tarde del lunes y recibió honores oficiales en la Base Aérea del Callao. Lo recibieron la ministra de Desarrollo e Inclusión de Perú, Lily Vásquez; el embajador Galo Yépez; y el comandante Roberto Aranda.

La ministra Lily Vásquez afirmó que la presencia del mandatario ecuatoriano en la Transmisión del Mando Supremo 2026 refleja las buenas relaciones bilaterales entre Ecuador y Perú, países que calificó como “aliados estratégicos”. Una vez concluidas las actividades oficiales previstas para este martes, Daniel Noboa retornará a Ecuador durante la tarde, lo que finalizará su visita oficial a Lima.

El presidente @DanielNoboaOk llegó a Perú para participar en la ceremonia de Transmisión del Mando Supremo de la presidenta electa, @KeikoFujimori, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Perú. 🇪🇨🤝🇵🇪 pic.twitter.com/6wM6qS6E6i — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) July 27, 2026

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