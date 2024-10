El Gobierno Nacional confirmó este miércoles 16 de octubre de 2024 que actualmente se analiza el tarifario eléctrico del Ecuador, a propósito de los cortes de luz. Sin embargo, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, aclaró que no se cambiarán todas las tarifas eléctricas.

En un comunicado, la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel) informó que actualmente se analiza el tarifario eléctrico del Ecuador. Este documento se revisa y actualiza hasta el mes de noviembre de cada año, según manda la normativa.

Asimismo, aclaró que las tarifas eléctricas actuales se mantienen sin variación para los sectores residencial, comercial e industrial.

Mientras que para los grandes consumidores, que incluyen a las empresas mineras a gran escala, la tarifa denominada Alto Voltaje 2 (AV2), que se encuentra vigente desde 2016, será revisada, conforme a lo dispuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa.

Asimismo, horas antes, la ministra Manzano aseguró que las tarifas no se cambiarán, excepto las que se cobran al sector minero. “Las tarifas no se han cambiado, no se piensa tocar. No sé de donde sale ese mal mensaje. Lo único que hemos dicho, en el caso de las mineras, se va a cambiar la tarifa”.

Esto, porque las mineras tenían una tarifa preferencial y lo que queremos es que los subsidios se relocalicen mejor, agregó.

El presidente Noboa anunció el martes 15 de octubre que tomó una decisión para reformar los subsidios eléctricos para el sector minero. El mandatario señaló que la decisión busca corregir un sistema de subsidios injusto que beneficia a los que más recursos tienen.

“Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar. Y aun así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Ese subsidio incongruente e injusto que han tenido las mineras, no va más”, señaló.

Hasta las 10:00 de este miércoles, no se conoce si la eliminación de dicho subsidio iba a ser bajo Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial, ni cuando quedaría en firme.

Respuesta de las empresas mineras

Por su parte, las empresas mineras señalaron que la tarifa eléctrica aplicada a la industria minera corresponde al segmento AV2, incluida en el pliego tarifario aprobado por el Gobierno Nacional. Esta se aplica a otros sectores industriales no mineros de alto consumo.

Actualmente, las dos empresas mineras en explotación pagan una tarifa de 04,09 centavos de dólar el kilovatio hora, mientras que la tarifa residencial tiene un promedio de 10 centavos. Esta diferencia se debe a que las mineras no ocupan las fases de subtransmisión y distribución, ya que su conexión es directa.

Las tarifas que pagan las mineras “incluyen en su cálculo de costos la generación y transmisión de energía eléctrica, pero no el costo de almacenamiento y distribución facturado por las empresas eléctricas. Por esta razón, no es comparable con la tarifa residencial”, señaló la Cámara de Minería del Ecuador (CME).

Además, aclaró que las mineras no se oponen a la revisión de las tarifas eléctricas; sin embargo, es “importante que este proceso se lleve a cabo de manera técnica”, indicó la Cámara.