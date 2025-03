La adjudicación del Campo Sacha, el más productivo de Ecuador, al consorcio privado Sinopetrol genera un intenso debate sobre las ventajas y desventajas de esta decisión. Con la promesa de una inversión de 1 716 millones de dólares en 20 años y el pago inmediato de una prima de 1 500 millones de dólares, el Gobierno Nacional defiende la medida como un paso clave para fortalecer la economía del país.

Más noticias

Inicio del proceso y los plazos para la firma del contrato de adjudicación del Campo Sacha

El 29 de febrero del 2025, el Ecuador adjudicación el Campo Sacha, el más productivo de Ecuador, al consorcio privado Sinopetrol, integrado por las empresas Petrolia Ecuador y Amodaimi Oil Company S. L., subsidiarias en ese orden de la canadiense New Stratus Energy y de la estatal china Sinopec.

El contrato aún no se ha firmado hasta este 6 de marzo de 2025. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa enfatizó que si la prima de 1 500 millones de dólares no se desembolsa hasta el 11 de marzo a las 21:00, el contrato no se firmará y se analizarán otras opciones.

Ubicación y producción del Campo Sacha

El Campo Sacha está ubicado en la provincia de Orellana, en el Oriente del Ecuador. Este campo petrolero produce, actualmente, un promedio 77 000 barriles diarios. Según datos de Petroecuador, es el campo petrolero más productivo del país.

Sacha tiene más de 50 años en producción y posee un crudo de grado API promedio de 24.9, cuenta con reservas estimadas en aproximadamente 350 millones de barriles de petróleo.

Beneficios esperados por la adjudicación del campo Sacha

El presidente Daniel Noboa aseguró que el contrato no representa una privatización, sino una estrategia para mejorar la eficiencia y generar recursos para el país. Como parte del acuerdo, el consorcio Sinopetrol invertirá 1 716 millones de dólares en 20 años y entregará una prima de 1 500 millones de dólares antes de la firma del contrato.

Los recursos provenientes de la prima serán destinados a áreas prioritarias como seguridad, salud, bonos sociales y créditos, señaló el presidente Noboa. “Son 1500 millones para inversión social: la Policía, Fuerzas Armadas, créditos, bonos, y medicina. Son 1500 millones para ti, para tu familia, para esa casa que perdiste, para la medicina que mereces”, afirmó en una carta publicada este 5 de marzo del 2025.

Según el contrato, Ecuador recibirá entre el 19 % y el 26,5 % del petróleo extraído, dependiendo del precio del crudo en el mercado internacional. Además, el Estado obtendrá ingresos adicionales por impuestos y costos de comercialización, lo que, según el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, representaría el 82 % de la renta petrolera generada por el campo.

Además, esta inversión garantizará el incremento de la producción petrolera de 77 000 a 100 000 barriles diarios en este campo.

Impacto en la refinación y el abastecimiento de combustibles

Uno de los puntos más controversiales es la reducción del crudo disponible para las refinerías ecuatorianas de Esmeraldas y La Libertad. Actualmente, estas reciben el 50 % de la producción de Sacha, lo que equivale a unos 38 000 barriles diarios. Con la adjudicación, esta cantidad podría disminuir a unos 13 500 barriles.

Críticas y preocupaciones de la adjudicación de Sacha

Para algunos analistas y grupos sociales se oponen a la delegación del Campo Sacha. Aseguran que representa una pérdida de control sobre un recurso estratégico.

Varios asambleístas, el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, entre otros, han puesto denuncias con el objetivo de parar el proceso de adjudicación. No se descartan movilizaciones.