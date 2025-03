La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó y justificó la adjudicación del contrato de participación del campo Sacha a Sinopetrol, la tarde de este lunes 3 de marzo de 2025.

En la mañana, una de las empresas parte de Sinopetrol, confirmó la adjudicación por 20 años con una prima de entrada de efectivo inicial de 1 500 millones de dólares.

La ministra de Energía, Inés Manzano, expresó las razones del Gobierno para adjudicar el contrato de participación del campo Sacha.

Según Manzano, existe una falta de mantenimiento o mantenimiento no adecuado del campo y más de 1 200 puntos de contaminación.

La Ministra aseguró que “adjudicación no significa firma del contrato”, que hay varias cosas que hacer y se le ha dado al consorcio un plazo de 30 días para que cumplan una serie de condiciones.

Manzano indicó que se “está tratando de llegar” a un monto que no sea inferior al de la empresa que lo explota.

“Jamás vender, jamás privatizar”, dijo la Ministra y preguntó: “¿Qué ganamos los ecuatorianos delegando la operación del bloque Sacha?”.

Entonces, Manzano se refirió a la prima de entrada de efectivo inicial de 1 500 millones de dólares que entregará el consorcio.

Dijo que son recursos que no están atados a ninguna deuda y pueden ayudar a las emergencias suscitadas por las lluvias en varias provincias del país.

“La estamos pasando muy mal, esos recursos entraría son frescos y sin deudas y pueden ayudar al bono de la señor de la viuda, bono de los 1000 días, préstamos para agricultores, emprendedores, vivienda nueva de la que se ha caído”, indició.

Manzano aseguró que el dinero no irá ni al Fondo Monetario Internacional (FMI) ni al pago de deuda.

“En Piñas y Loja es dramático, por eso estos recursos son vitales importantes, 1500 millones son inmediatos y se destinarán a obra social”, aseguró.

Según la Ministra de Energía, el consorcio cubrirá todas las inversiones nuevas para mejorar la producción y la operación, el Estado no invertirá nada.

Además, existirá habrá 40% más de producción sin que el Estado ponga un dólar, más de 1000 empleos directos se generarán y los actuales se conservarán.

La renta petrolera del Estado estaría garantizada en un 82%.

Se está delegando a un operador más eficiente, pues 4 de las 5 estaciones está en estado operativo crítico e infraestructura deteriorada.

“Sacha fue la joya de la corona y la queremos de vuelta”, agregó Manzano.

La Ministra de Energía insistió en que se trata de una delegación, mediante asignación directa, como contrato de participación.

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Jaramillo, manifestó que no existe riesgo fiscal para Ecuador con esta adjudicación.

Se va a reactivar el comercio en Sucumbíos y Orellana; “Este es un buen contrato que conviene al país”, dijo.

El operador va a pagar impuestos, hay el proyecto de una universidad técnica y otros beneficios, dijo Jaramillo.

A las 11:32 de este lunes 3 de marzo, la empresa New Stratus Energy Inc. anunció que Sinopetrol, el consorcio del que forma parte, llegó a un acuerdo sobre el campo Sacha.

Se trata de la adjudicación, por parte del Ministerio de Energía y Minas, del contrato de participación por 20 años para la producción y exploración del campo petrolero Sacha.

Esto, con un bono de entrada de efectivo inicial de 1 500 millones de dólares.

La firma del contrato está prevista para este mes de marzo.

New Stratus Energy Inc. (TSX.V – NSE) is pleased to announce that its consortium with Sinopec has secured a 20-year renewable production sharing contract with Ecuador’s Ministry of Energy and Mines for Block 60, also known as the Sacha Block.https://t.co/Dpez9d8QpO pic.twitter.com/kwQRJSXlF2