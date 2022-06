Largas filas de usuarios en Quito por falta de gas en distribuidoras

Largas filas de personas con cilindros de gas vacíos esperaban la llegada de los camiones con el producto, en la distribuidora de El Inca, norte de Quito. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Diana Serrano (I)

Las afueras de los centros de distribución y acopio de gas de uso doméstico lucen este jueves 23 de junio de 2022 con largas filas de personas esperando obtener un cilindro.

El desabastecimiento en estos puntos se ha registrado de forma masiva desde esta semana, debido a la imposibilidad de que los camiones lleguen con el producto. Así sucede en un centro de acopio del sector de Quintana, en el norte de Quito.

Víctor Cali, su propietario, señala que el 22 de junio en cuestión de dos horas vendió los últimos cilindros que le dejaron.

Este jueves, afuera de su negocio, hay una fila de personas y camiones distribuidores esperando por el producto, pese a que Cali les ha señalado que no hay y que no sabe cuándo llegará nuevo stock.

#Quito | Esta es la situación que se vive en los exteriores del Centro de Distribución de gas en Calderón este 23 de junio. Existen largas filas de personas a la espera, desde las 6:00, para conseguir un cilindro de gas.



Vía: @IvysMantilla pic.twitter.com/291ShHwGfp — El Comercio (@elcomerciocom) June 23, 2022

Los problemas para trasladar los cilindros no es el único inconveniente. Laura Acuña de Nájera, directora ejecutiva de Asogas, señaló que en las plantas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ya no tienen el producto para envasar.

“Los tanqueros están en ruta y no han podido llegar a los centros de distribución de Petroecuador”, explicó.

Acuña explicó que el gas que viene por el gasoducto llega a Pifo, donde se envasa. Esta planta está operativa, pero no cuenta con los cilindros para envasar porque los distribuidores no pueden llegar para abastecerse.