Las tiendas del centro-norte de Quito dependen de los camiones distribuidores para seguir activas

Celia Cevallos atiende en su local en el sector de El Dorado. Sus proveedores le han dicho que no pueden llegar a su sector por la falta de seguridades para movilizarse por las calles de Quito. Diego Ortiz/ELCOMERCIO

Diego Ortiz (I)

Los dueños de las tiendas del centro-norte de Quito están atentos a los camiones que recorren la ciudad.

Tras 10 días de paro, ellos sienten el desabastecimiento de productos como leche, queso, huevos y hasta cerveza, por lo que alcanzar a un camión-distribuidor es su esperanza para seguir con sus ventas activas.

Marisella Chamorro atiende en una pequeña tienda en el sector de La Tola. En la mañana de este miércoles 22 de junio alcanzó a comprar unos pocos quesos de un proveedor que recorrió por el sector.

Para ella, esos USD 25 en productos le podrían ayudar a seguir ofreciendo derivados lácteos hasta el fin de semana. “Tenían que llegar el lunes, pero me dijeron que los conductores tenían miedo de que les partan los parabrisas o les abran los camiones”, dice.

En el sector del Itchimbía, en cambio, Celia Cevallos no ha recibido productos desde el fin de semana. Hasta el mediodía de este 22 de junio, en su local había apenas un puñado de quesos, la carne de pollo ya desapareció, no sabía si pasará el camión de cervezas y los huevos son un producto que vale oro.

Su proveedor de huevos le dijo que no habían podido abastecerse del producto porque los manifestantes no les dejaban entrar a las comunidades. El resultado de esto es una pila de cubetas vacías que reposan en una esquina de su tienda. Este Diario la acompañó hacia las distribuidoras del sector de La Floresta, pero fue un viaje sin éxito.

La falta de huevos también se siente en el sector de la González Suárez. Allí, Santiago Montenegro atiende momentáneamente la tienda mientras su jefe salió a un supermercado mayorista de productos para ver si podía conseguir algunos productos perecibles, cárnicos, cervezas y gaseosas.

El sector de Las Casas bajo, la situación es similar. Allí Marcelo Andrade y su esposa tienen una tienda que esta a pocas calles del Seminario Mayor. Ellos aprovecharon el fin de semana para irse a La Ofelia para comprar algunas verduras y legumbres, que se acabaron en la tarde de este miércoles.

Usualmente iban los jueves al mercado Mayorista, “pero no me voy a arriesgar tanto; prefiero en tal caso cerrar unos días mi local hasta ver qué pasa”, dice Andrade. Tampoco tenían agua y gaseosas, por lo que optaron por ir a un supermercado mayorista para abastecerse. Saben que no es la mejor opción, pero prefieren ganar unos centavos antes que quedarse sin clientela en este momento.

Los supermercados alistan planes

“Este producto se está agotando”. “Pocas unidades”. Estos son algunos de los mensajes que aparecen en varios de los productos que se ofertan en las aplicaciones de comercio electrónico de supermercados en Quito.

Frente a los problemas de logística, la cadena de supermercados Tía ha optado por realizar compras a productores locales, en mercados mayoristas, reubicando productos entre las tiendas o recibiendo directamente en los locales a los proveedores.

Este es su mecanismo para no depender al 100% de sus centros de distribución. A escala nacional tienen 10 locales cerrados y 17 funcionando parcialmente.

En locales de otras cadenas también se siente el desabastecimiento de productos. Hasta las 20:00 de este 22 de junio, Corporación Favorita, una de las cadenas más grandes, todavía no ha dado un pronunciamiento sobre cómo está afrontando la situación.

En su aplicación de comercio electrónico, productos como los huevos aparecieron como fuera de stock en determinadas marcas y presentaciones.