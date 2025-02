Ecuador exportó 3 731 millones de dólares en productos no petroleros ni mineros a China en 2024. Esa cantidad representó un descenso del 14% en relación con el mismo período de 2023, según cifras del Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Esa caída se registró principalmente por la reducción de ventas de camarón durante los primeros meses de 2024. La disminución en las exportaciones de ese producto, que es el más demandado por China, fue del 16%.

También hubo un descenso en las ventas de concentrados de cobre, que es el segundo rubro de exportación ecuatoriana a ese mercado, según el Ministerio de Producción.

Esta caída en la balanza bilateral se registró en el mismo año en que Ecuador y China iniciaron su acuerdo comercial, que entró en vigor en mayo de 2024.

Más de 11 000 empresas ecuatorianas mantienen relaciones comerciales con China, de las cuales alrededor de 600 son exportadoras, de acuerdo con información de la Fedexpor.

¿Cuándo se verán los resultados del acuerdo con China?

Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-China, señala que los resultados de este acuerdo no serán inmediatos, sino que aparecerán en el mediano y largo plazos.

Países como Chile y Perú, que mantienen tratados con China desde hace más de 10 años, tuvieron mayores resultados entre el cuarto y quinto año de vigencia.

“Hay productos que, en el momento en que entra en vigor el acuerdo comercial, reducen sus aranceles, pero deben cumplir otros requisitos para ingresar, y estos toman tiempo”, explica Cáceres.

Por esa razón, las exportaciones no se disparan de forma inmediata. Según Cáceres, en el estudio de factibilidad del acuerdo comercial con China se determinó que el crecimiento de las ventas se lograría a partir del segundo o tercer año de vigencia.

¿Por qué cayeron las exportaciones a China?

Las exportaciones a China bajaron porque, a inicios de 2024, Ecuador sufrió un bloqueo por parte de la Aduana china, lo que frenó las ventas de camarón, el producto más demandado en ese mercado.

“Estuvimos prácticamente tres meses sin poder vender a ese destino”, recuerda Cáceres. Una vez que se restableció el comercio, no hubo tiempo suficiente para alcanzar los volúmenes de años anteriores.

Según él, las ventas a China no han crecido porque no ha existido una diversificación de productos. La oferta exportable hacia el gigante asiático sigue siendo la misma desde hace 20 años. Aumentó el volumen de bienes tradicionales, pero no se han incorporado nuevos.

Además, los aranceles de productos tradicionales como el banano o camarón se reducirán de forma paulatina en un período de cinco a 10 años.

Todos los productos de la oferta exportable de Ecuador fueron considerados para tener acceso en la negociación. El 99% del valor actual exportado a China llegará libre de arancel en distintos plazos.

Fedexpor estima un incremento acumulado de 1 000 millones de dólares adicionales en exportaciones no petroleras en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo.

Nuevos productos de exportación a China

El Ministerio de Producción de Ecuador trabaja para que productos como quinua, aguacate, arándanos y piña ingresen al mercado chino. Es una lista de priorización, pero todo toma un proceso, destaca Cáceres.

Los vendedores de estos productos trabajan para conseguir los permisos fitosanitarios, sanitarios, etiquetados y certificaciones. Una vez que los completen, podrán ingresar al mercado chino.

Eso ocurrió con el atún enlatado, que ingresó sin aranceles, cuando antes pagaba un 5%.

La ceremonia de oficialización de la llegada de atún en lata a China se realizó en la zona franca de Xiongan, este viernes 14 de febrero de 2025.

Cáceres destaca que este es el primer producto nuevo registrado en la Aduana china desde la vigencia del acuerdo comercial hace nueve meses.

El Ministerio de Producción destacó que China, como el mayor importador mundial de alimentos y con 1 400 millones de consumidores, representa una oportunidad estratégica para Ecuador.

Las importaciones desde China

China es el principal proveedor de materias primas y bienes de capital para Ecuador, necesarios para tecnificar la producción nacional.

Las importaciones de insumos productivos (materias primas y bienes de capital) conforman el 76% de las importaciones no petroleras que llegan desde China, según un estudio de Fedexpor.

El estudio de factibilidad del acuerdo Ecuador-China estableció que las importaciones podrían crecer entre un 10 % y un 20 % durante el primer año de vigencia. Sin embargo, esto no ocurrió. Más bien, hubo un leve descenso de menos del 0,7% en 2024.

Entre enero y noviembre de 2024, llegaron bienes chinos por 6 135 millones de dólares, 18 millones menos que en el mismo período de 2023.

Ecuador se ha caracterizado por ser un país que importa mucho desde China. Este país es el principal proveedor de bienes para los ecuatorianos.

Los principales productos importados son celulares, manufacturas de metal y electrodomésticos.

Cáceres menciona que diversos factores han incidido y afectado la economía ecuatoriana y, por ende, el consumo local.

Entre ellos, destacó el incremento del IVA, que elevó el costo de importación, y la inseguridad, que provocó que muchas empresas optaran por destinar recursos a mejorar su seguridad en lugar de invertir en maquinaria.

Además, la crisis energética frenó las inversiones y muchos empresarios están a la espera de conocer el resultado de las elecciones presidenciales antes de tomar decisiones de inversión.

Según Cáceres, la reducción de las importaciones ecuatorianas no solo se ha dado con China, sino también con otros socios comerciales importantes, como la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y Brasil.