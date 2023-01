4 dudas sobre la eliminación de las planillas físicas de electricidad

Los usuarios deben indicar el número de cuenta contrato para cancelar el valor de este servicio básico. Foto: Cortesía EEQ.

La eliminación de la entrega de las planillas físicas del servicio de energía eléctrica causa preocupación en algunos clientes. Sin estos documentos que tradicionalmente remitía cada mes la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) algunas personas consideran que no podrán conocer cuánto deben cancelar.

Usuarios de redes sociales como Amparo Narváez comentaron en la cuenta de Instagram de EL COMERCIO que “en un país donde hay mucha de gente de la tercera edad, que no tiene acceso a Internet y menos a un computador (la medida) será un pretexto para (que se realicen) los cortes de servicio por falta de pago y cobros de reconexión”.

Marcela Coronado, otra usuaria, expresó su preocupación sobre el impacto que tendrá esta decisión en las personas de escasos recursos que no tienen acceso a Internet.

La (EEQ) informó que a partir de mediados de enero de 2023 los usuarios ya no recibirán las planillas físicas del servicio de luz en sus domicilios, locales comerciales, empresas y otros inmuebles.

La entidad recordó que esta medida –de no entregar estos comprobantes físicos- responde a que el Servicio de Rentas Internas (SRI) dispuso que los contribuyentes adoptaran hasta el 29 de noviembre de 2022 el sistema de facturación electrónica.

Para revisar los valores los clientes deben actualizar sus datos en la página web de la entidad www.eeq.com.ec. Esto permitirá que la factura sea remitida al correo electrónico.

¿Cómo consultar el valor a pagar?

Pero qué sucederá con las personas que no realicen la actualización de sus datos. El no contar con las planillas físicas de la luz eléctrica no debe ser considerado un limitante para cumplir con el pago de este servicio básico.

Los usuarios disponen de cuatro canales para consultar el valor a cancelar, refirió Mauricio Mendoza, jefe de Atención al Cliente de la Empresa Eléctrica Quito.

Las opciones son llamar al call center marcando 136, revisar el portal www.eeq.com.ec, acceder al aplicativo móvil EEQ o acudir de manera presencial a una agencia. Los tres primeros canales están habilitados durante las 24 horas, siete días a la semana.

Recuerde que para conocer los detalles de la factura debe contar con el número de cuenta contrato –que consta en la parte superior izquierda de la planilla- y empieza con 20.

Además, tome en cuenta que la fecha de vencimiento es similar a la que consta en las planillas físicas de luz. “Puede variar con uno o dos días”, mencionó Mendoza.

Mientras tanto, en las zonas rurales, la opción es realizar las consultas en la agencia móvil que visita las parroquias de manera periódica. La fecha en la que acudirá esta unidad se comunica con anticipación.

Las quejas y reclamos se mantienen

Si durante la consulta del valor a pagar de la factura se identifica alguna inconsistencia, las personas pueden seguir presentando una queja o reclamo a la EEQ.

Mendoza explicó que las personas pueden presentar estos recursos a través de una llamada telefónica al 136, a través de la página web, la app de la EEQ o en una agencia.

Los reclamos o quejas se deben hacer antes de cancelar la planilla. Además, el jefe de Atención al Cliente de la EEQ, aseguró que mientras no se resuelva la consulta no se realiza la suspensión del servicio. “El sistema bloquea los cortes, en estos casos”.

¿Dónde se puede solicitar una copia de la planilla?

En el caso que no cuente con una planilla física y no sepa cuál es el número de cuenta contrato, las personas pueden acudir de manera presencial a una agencia y solicitar un duplicado de estos comprobantes. También puede hacerlo a través del call center, marcando 136.

Y en el caso que necesite una planilla actualizada para realizar algún trámite en entidades financieras u otros -y no tenga acceso a los canales virtuales-, puede requerir también una copia de este documento en estas dependencias.

¿Qué pasa si arriendo?

Las personas que alquilan una casa, local comercial u otro inmueble deben realizar la actualización de datos en www.eeq.com.ec para que las planillas puedan ser remitidas de manera correcta a un correo electrónico.

Además, en el caso que este usuario se mude a otro espacio es necesario que nuevamente se actualicen los datos para que la información llegue a la persona indicada.

Mendoza precisó que registrar los datos de un arrendatario para que les envíen a ellos de manera directa la factura no implica que está cediendo la propiedad, porque estos documentos no determinan la posesión de un bien inmueble. “Los medidores pertenecen a la Empresa Eléctrica Quito”.

