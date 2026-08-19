Kenia suspende búsqueda de víctimas del accidente aéreo en el que falleció Michele Sensi – Contugi

Las autoridades de kenia suspendieron este miércoles 19 de agosto de 2026 la búsqueda de las víctimas del accidente aéreo en el que falleció Michele Sensi – Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, junto a su esposa Stephany Hollihan, diseñadora de moda de Guayaquil, informó Daily Nation.

Motivo por el que Kenia decidió suspender la búsqueda de las víctimas del accidente aéreo en el que falleció Michele Sensi

La búsqueda de las siete personas, entre la que están Michele Sensi – Contugi y su esposa Stephany Hollihan, que fallecieron tras el estrellamiento de un helicóptero contra el monte Ololokwe, fue suspendida por las autoridades de Kenia. Tres cuerpos permanecen atrapados entre las llamas.

El comandante de Policía de Samburu, David Nkoroi, informó a Daily Nation que la operación se reanudará el jueves por la mañana.

“Hemos suspendido la recuperación porque tres cuerpos permanecen atrapados entre los escombros. El intenso incendio, que aún arde en el lugar, dificulta las labores de rescate“, señaló Nkorio a Daily Nation.

La Cruz Roja de Kenia informó el miércoles que los equipos seguían trabajando para llegar al lugar del accidente, al pie del monte Ololokwe, y registrarlo, mientras que se había enviado un equipo adicional desde Isiolo para reforzar la operación.

“Las labores de búsqueda y recuperación continúan, pero se ven dificultadas por el dificil acceso al terreno y por un incendio activo en el lugar del accidente”, declaró la Cruz Roja de Kenia a Daily Nation.

Lo que se sabe del accidente aéreo en Kenia en el que falleció Michelle Sensi – Contugi y seis víctimas más

Siete personas murieron este miércoles 19 de agosto tras el accidente de un helicóptero en el norte de Kenia, cerca del monte Ololokwe. Entre las víctimas constan seis turistas y el piloto. Las autoridades kenianas aún investigan las causas del siniestro.

El accidente ocurrió a las 09:13, hora local de Kenia, equivalentes a las 06:13 GMT. La aeronave se dirigía a la Reserva de Loisaba cuando se precipitó cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe. La zona es frecuentada por turistas y senderistas y se encuentra a unos 350 kilómetros por carretera al norte de Nairobi.

El helicóptero, la ruta y la investigación del accidente

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia identificó la aeronave accidentada como un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM. El informe inicial señaló que el helicóptero cubría una ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

La KCAA coordina la respuesta al accidente junto con otras agencias y partes interesadas. Por su parte, el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia lidera las pesquisas para establecer las circunstancias del siniestro.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado la causa del accidente. Tampoco difundieron oficialmente la nacionalidad de los seis pasajeros. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó en un comunicado a NBC News que cuatro de las víctimas eran estadounidenses.

Las autoridades identificaron a las siete personas que viajaban en el helicóptero. El piloto era Josh Outram. Los pasajeros eran Roger Duarte, Adam Navaty, Stephany Hollihan, Henry Parra, Michelle Sensi-Contugi y Suian Suarez.

Entre las víctimas constan Michele Sensi-Contugi, quien dirigía el Centro Nacional de Inteligencia, antes Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), desde enero de 2024. El presidente Daniel Noboa la nombró en ese cargo. También murió su esposa, Stephany Hollihan, diseñadora de moda de Guayaquil.

Humo, llamas y una compleja operación de búsqueda

Testigos reportaron una densa columna de humo negro y llamas intensas poco después de que el helicóptero se precipitara. El comandante de la Policía del condado de Samburu, David Nkoroi, confirmó que una densa humareda se elevaba desde la zona del siniestro mientras los equipos de emergencia acudían al lugar.

Los restos de la aeronave quedaron completamente calcinados. La ubicación del accidente complicó las labores debido a las condiciones del terreno. Además, la Cruz Roja de Kenia informó que un incendio activo en el lugar obstaculiza los esfuerzos de búsqueda y recuperación.

Los equipos de rescate, entre ellos miembros de la Cruz Roja keniana, utilizaron drones para inspeccionar la zona. También enviaron un equipo adicional desde Isiolo, en la provincia oriental de Kenia, para reforzar la operación.

Hasta el momento, los rescatistas recuperaron cuatro cuerpos. Las autoridades reanudarán este 20 de agosto, hora de Kenia, las labores para localizar los tres cuerpos restantes.

El monte Ololokwe es conocido por su cima plana y tiene un significado sagrado para el pueblo samburu. Su ubicación y las dificultades para acceder al área forman parte de los factores que complican la operación tras el accidente aéreo.

Te recomendamos