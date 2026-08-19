José Alberto Suárez, directivo de Telemundo, también falleció en accidente de Kenia

José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida, murió este miércoles 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero en el norte de Kenia. El siniestro dejó siete fallecidos, entre ellos Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, y su esposa, Stephany Hollihan.

El helicóptero se estrelló cerca del monte Ololokwe, a unos 350 kilómetros al norte de Nairobi. La aeronave transportaba a seis turistas y al piloto. Las autoridades kenianas investigan las causas del accidente, que aún no se han establecido.

Telemundo lamentó la muerte de José Alberto Suárez

Telemundo confirmó la muerte de Suárez a través de un comunicado firmado por sus máximos directivos. La cadena expresó su pesar por la noticia y destacó la trayectoria del ejecutivo, de 55 años.

“Estamos desconsolados al conocer la trágica noticia de que José murió en un accidente de helicóptero en Kenia”, señaló la empresa.

Telemundo también resaltó su relación con los equipos de trabajo y las comunidades donde operaban sus estaciones. “José era un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas”, agregó el comunicado.

Suárez nació en Florida y desde 2024 dirigía las cadenas de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples. Acumuló 18 años de trayectoria dentro del grupo.

Antes de asumir esas funciones, estuvo al frente de las estaciones de Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio. Inició su carrera en la compañía como reportero y presentador.

Su trabajo recibió varios premios Emmy regionales durante su trayectoria profesional.

El accidente ocurrió cerca del monte Ololokwe

El helicóptero involucrado en el accidente era un Eurocopter EC130. La aeronave se estrelló a las 09:13 hora local, equivalentes a las 06:13 GMT, cerca del monte Ololokwe.

La zona recibe a turistas y senderistas y se encuentra en una región remota y de difícil acceso. La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que en el accidente murieron seis turistas y el piloto.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó en un comunicado enviado a NBC News que cuatro de las víctimas eran estadounidenses. Sin embargo, ni esa institución ni la autoridad aérea de Kenia difundieron las identidades del resto de fallecidos.

Los equipos de rescate llegaron a la zona con apoyo de miembros de la Cruz Roja keniana. Utilizaron drones para inspeccionar el área debido a las dificultades de acceso.

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia asumió la investigación del siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del accidente.

Entre los fallecidos constan Michele Sensi-Contugi, quien dirigía el Centro Nacional de Inteligencia, antes Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), desde enero de 2024. El presidente Daniel Noboa lo nombró para ese cargo.

También murió su esposa, Stephany Hollihan, diseñadora de moda de Guayaquil.

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