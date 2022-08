Joven egipcio asesinó a su expareja por 'venganza' tras ruptura amorosa

Un joven egipcio asesinó este martes 9 de agosto a puñaladas a una joven estudiante por "venganza" tras una ruptura, informaron las autoridades de Egipto, en un momento en el que el país africano es escenario de una oleada de feminicidios que están indignando a la población.

El asesinato se produjo en la localidad de Zagazig, en el delta del Nilo, informó la Fiscalía General de Egipto en un comunicado, en el que dijo que se han iniciado las investigaciones y se ha detenido al joven que mató a la veinteañera, identificado como Islam Mohamed.

El chico "cometió el crimen de manera intencionada con un cuchillo, y la apuñaló varias veces a la entrada del lugar de trabajo de una amiga de la víctima", donde los agentes lo detuvieron, según la información oficial.

El Ministerio de Interior dijo en otro comunicado que interrogaron al asesino, que "reconoció el crimen y alegó que lo hizo por venganza", sin dar más detalles.

De acuerdo con informaciones de la prensa local egipcia, el joven apuñaló 15 veces a la chica en el busto y dos pos la espalda porque ella decidió romper con la relación que tenían.

Another day, another violent crime against a woman for saying “NO.”



Salma Bahgat, a 20-year-old Egyptian young woman, was stabbed 16 times to death by her classmate, Islam Mohamed, just for refusing to date him.



This is unspeakably sick, insane, vile and disgusting.#سلمي_بهجت pic.twitter.com/lAGWAZmNC1