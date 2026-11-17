Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Estados Unidos puso a prueba su Sistema de Alertas de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) para verificar su funcionamiento en televisión y radio. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordinó el ejercicio, que interrumpió temporalmente la programación habitual de los medios de comunicación.

La transmisión comenzó a las 14:20, hora de la costa este, equivalentes a las 19:20 GMT. Los proveedores de cable y los servicios de radio y televisión por satélite difundieron el mensaje de prueba a escala nacional.

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Cómo se transmitió la alerta de emergencia

Durante el ejercicio, las televisiones interrumpieron sus contenidos habituales y mostraron un mensaje con letras blancas sobre un fondo negro. La pantalla también emitió una serie de pitidos y una voz que explicó que se trataba de una prueba del sistema.

El mensaje aclaró que la alerta correspondía a un testeo y que el público no debía realizar ninguna acción. La transmisión permitió comprobar la distribución de los avisos a través de los distintos proveedores de televisión y radio.

A diferencia del ejercicio de 2023, que también incluyó teléfonos móviles, esta prueba se concentró en los sistemas de cable y los proveedores de radio y televisión por satélite.

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La ley exige una prueba nacional cada tres años

La FEMA explicó que la legislación estadounidense obliga a realizar este tipo de ejercicios al menos una vez cada tres años. El objetivo consiste en verificar que los mecanismos de comunicación funcionen cuando las autoridades necesiten transmitir información urgente a la población.

El administrador de la agencia, Cameron Hamilton, señaló que estos sistemas permiten informar sobre asuntos relacionados con la seguridad de las personas durante una emergencia. La institución también busca identificar posibles problemas técnicos y operativos antes de que ocurra una situación real.

El sistema puede servir para que el presidente de Estados Unidos se dirija directamente a la población o para difundir información vital ante una emergencia.

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La prueba ocurre en medio de fallas tecnológicas

El ejercicio coincidió con un periodo de dificultades en distintos servicios tecnológicos de Estados Unidos. Entre los incidentes mencionados figuran problemas que afectaron a los servicios de Microsoft, algunos de los principales bancos, la aerolínea United Airlines y la plataforma de recursos humanos Workday.

También ocurrió pocos días después de la suspensión del tráfico aéreo en todo el país, el pasado viernes. Esa interrupción provocó la cancelación de miles de vuelos y, según la información proporcionada, solo tuvo dos antecedentes posteriores a los atentados del 11 de septiembre.

Sin embargo, la FEMA aclaró que la prueba nacional de alertas no tuvo relación con esas fallas tecnológicas.

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Seguridad de los sistemas de comunicación

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió la seguridad de las tecnologías que utiliza Estados Unidos durante una entrevista televisiva el lunes por la noche. El funcionario afirmó que estos sistemas son seguros y pidió tranquilidad a la población.

La prueba de este martes permitió revisar los canales de comunicación que las autoridades podrían utilizar para emitir avisos nacionales. La FEMA busca detectar fallas y corregirlas antes de que el país necesite activar el sistema ante una emergencia real.

Qué pasó con los sistemas de comunicación de emergencias

❓ ¿Qué ocurrió en Estados Unidos el 17 de noviembre de 2026 con el sistema de alertas de emergencia?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) realizó una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia en televisión y radio.

Contexto: El ejercicio comenzó a las 14:20, hora de la costa este de Estados Unidos, equivalentes a las 19:20 GMT. La transmisión se realizó de forma simultánea a través de proveedores de cable y servicios de radio y televisión por satélite.

❓ ¿Qué institución organizó la prueba del sistema de alertas de emergencia en Estados Unidos?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordinó el ejercicio nacional.

Contexto: La institución informó que la legislación estadounidense exige una prueba de este sistema al menos una vez cada tres años. El administrador de FEMA, Cameron Hamilton, destacó su importancia para comunicar información de seguridad durante una emergencia.

❓ ¿Cómo se presentó el mensaje de prueba en los televisores y radios?

Las transmisiones interrumpieron temporalmente la programación habitual para emitir un mensaje de prueba acompañado de pitidos y una voz informativa.

Contexto: En televisión apareció un fondo negro con letras blancas. El mensaje aclaró que se trataba de un ejercicio y que los ciudadanos no debían realizar ninguna acción.

❓ ¿A qué hora se transmitió la prueba nacional de alertas en Estados Unidos?

La prueba comenzó a las 14:20, hora de la costa este, del martes 17 de noviembre de 2026.

Contexto: La hora correspondió a las 19:20 GMT. La FEMA coordinó la emisión simultánea mediante los sistemas de cable y los proveedores de radio y televisión por satélite.

❓ ¿Por qué Estados Unidos realiza pruebas periódicas de su sistema de alertas de emergencia?

El objetivo es comprobar el funcionamiento de los canales de comunicación e identificar problemas técnicos y operativos antes de una emergencia real.

Contexto: La legislación estadounidense exige al menos una prueba nacional cada tres años. La FEMA busca verificar que las autoridades puedan transmitir información urgente a la población cuando la seguridad pública lo requiera.

❓ ¿En qué se diferenció la prueba de alertas de 2026 del ejercicio realizado en 2023?

La prueba de noviembre de 2026 se transmitió por televisión y radio, mientras que el ejercicio de 2023 también llegó a teléfonos móviles.

Contexto: En esta ocasión, la FEMA concentró la emisión en los sistemas de cable y los proveedores de radio y televisión por satélite. La información proporcionada no detalla otros cambios entre ambos ejercicios.

❓ ¿La prueba del sistema de alertas estuvo relacionada con las recientes fallas tecnológicas en Estados Unidos? No. La FEMA aclaró que el ejercicio nacional no tuvo relación con las fallas registradas en distintos servicios tecnológicos.

Contexto: Entre los incidentes recientes figuran problemas que afectaron a Microsoft, algunos de los principales bancos, United Airlines y la plataforma de recursos humanos Workday.

❓ ¿Qué relación tuvo la prueba de alertas con la suspensión del tráfico aéreo en Estados Unidos?

La prueba ocurrió pocos días después de una suspensión del tráfico aéreo en todo Estados Unidos, pero no estuvo vinculada con ese episodio.

Contexto: La interrupción aérea ocurrió el viernes anterior y provocó la cancelación de miles de vuelos. Según la información proporcionada, esa suspensión solo tuvo dos antecedentes posteriores a los atentados del 11 de septiembre.

❓ ¿Qué dijeron Cameron Hamilton y Markwayne Mullin sobre la seguridad de los sistemas tecnológicos estadounidenses?

Cameron Hamilton destacó la importancia del sistema de alertas para proteger a la población, mientras que Markwayne Mullin afirmó que las tecnologías de Estados Unidos son seguras.

Contexto: Hamilton, administrador de FEMA, señaló que estos mecanismos permiten comunicar información de seguridad sin perder tiempo. Mullin, secretario de Seguridad Nacional, se pronunció durante una entrevista televisiva el lunes 16 de noviembre y pidió tranquilidad a la población.

❓ ¿Para qué puede utilizar el Gobierno de Estados Unidos su Sistema de Alertas de Emergencia?

El sistema permite difundir información vital durante una emergencia y puede servir para que el presidente se dirija directamente a la población.

Contexto: La FEMA busca detectar y corregir posibles fallas técnicas y operativas mediante pruebas periódicas. La finalidad es contar con canales de comunicación funcionales cuando las autoridades necesiten emitir una alerta real.

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