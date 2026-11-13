Reabren el espacio aéreo de Estados Unidos tras fallo en equipos antiguos

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El espacio aéreo de Estados Unidos reabrió la noche de este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 20:15 (hora del Este), luego de permanecer cerrado por una inestabilidad en los radares y comunicaciones que obligó a detener los despegues desde las 15:36. En una rueda de prensa conjunta, el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicaron que la falla técnica se originó por la sobrecarga de datos en antiguos conmutadores y enrutadores analógicos (TDM), al tiempo que descartaron un ciberataque o cualquier vínculo con Microsoft.

Sobrecarga de hardware antiguo cerró el espacio aéreo de Estados Unidos

De acuerdo con el informe técnico detallado por Sean Duffy, a las 15:36 se detectaron inconsistencias en los datos de radar y en las comunicaciones con las aeronaves en los centros de control de ruta y en las instalaciones TRACON de todo el país. El funcionario explicó que no se perdió la totalidad de las telecomunicaciones ni de los radares, pero la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la detención en tierra por precaución.

En el momento de la alerta había más de 3 500 aviones en el aire, los cuales aterrizaron de forma segura siguiendo los protocolos establecidos hasta quedar menos de 400 aeronaves en el espacio aéreo de Estados Unidos. Durante la restricción se mantuvieron habilitadas las operaciones de evacuación médica (medevac), transporte de carga con medicamentos críticos, vuelos que trasladaban órganos para trasplantes y operaciones de las fuerzas del orden.

Duffy precisó que la avería ocurrió en el antiguo sistema de telecomunicaciones analógicas TDM —que opera con cables de cobre de los años ochenta—, cuyos conmutadores y enrutadores se sobrecargaron de datos y comenzaron a arrojar inconsistencias. Según explicó, los equipos técnicos aplicaron ajustes para reducir la sobrecarga en esos conmutadores y restablecer la red, mientras que los nuevos conmutadores basados en protocolo IP instalados previamente continuaron operando sin fallas.

Sin evidencia de ciberataque, pero mantienen investigaciones abiertas

Consultado sobre si puede garantizar al cien por ciento que no se trató de un ciberataque o de una inteligencia artificial maliciosa, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que no existe certeza absoluta todavía, pero recalcó que no han encontrado ninguna evidencia, rastros digitales ni reivindicaciones que apunten a un ataque cibernético.

Explicó que el presidente declaró la situación como una emergencia nacional, por lo que trabajan de forma conjunta agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Mullin agregó que la hipótesis principal apunta a que el nuevo equipamiento y tecnología instalados en el sistema sobrecargaron la infraestructura antigua al integrarse mediante reparaciones parciales, aunque advirtió que no descartan ninguna línea de investigación por precaución y que informarán al público si surge algún hallazgo distinto. Además, descartó cualquier vínculo con Microsoft.

Asimismo, Mullin informó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) activó sus centros para coordinar con aeropuertos, ciudades y estados la entrega de medicamentos a los viajeros varados que los requieran, habilitando líneas directas de contacto en las terminales aéreas.

Reanudación gradual tras la reapertura del espacio aéreo de Estados Unidos

Tras confirmar que los centros de control y las instalaciones TRACON volvieron a estar operativos y que el espacio aéreo de Estados Unidos quedó abierto desde las 20:15, Duffy advirtió a los pasajeros que la normalización será lenta y dependerá de la disponibilidad de pilotos y tripulaciones de cabina de cada aerolínea.

El secretario de Transporte señaló que tomará tiempo recuperar la capacidad operativa y reubicar a los pasajeros afectados durante las ocho horas de interrupción, aunque estimó que las operaciones estarán normalizadas antes del inicio de los viajes por el feriado de Acción de Gracias.

Además, indicó que en la aviación general se dará prioridad durante el fin de semana a las aeronaves que transportan entre 60 y 100 pasajeros frente a vuelos privados de menor capacidad, y subrayó que la FAA volverá a cerrar el sistema cada vez que exista una falla técnica si es necesario para garantizar la seguridad de los viajeros.

Pedido de financiamiento urgente para modernizar el control aéreo

Durante su intervención, Sean Duffy atribuyó el incidente a la antigüedad de la infraestructura del control de tráfico aéreo, señalando que existen torres con casi 100 años de antigüedad y fallas en ascensores, techos y sistemas de climatización. Recordó que en los últimos 25 años se asignaron 15 000 millones de dólares sin lograr una renovación integral y que actualmente cuentan con un primer desembolso de 12 500 millones de dólares.

Tanto Duffy como Mullin calificaron el estado del sistema como un riesgo para la seguridad nacional y coincidieron en que los “parches” tecnológicos no funcionan sobre redes de los años ochenta. Ante lo ocurrido este viernes en el espacio aéreo de Estados Unidos, ambos funcionarios pidieron al Congreso aprobar de forma urgente una inversión de 50 000 millones de dólares para construir un sistema completamente nuevo de control de tráfico aéreo.

Preguntas frecuentes

❓ ¿A qué hora reabrió el espacio aéreo de Estados Unidos este viernes 13 de noviembre de 2026?

El espacio aéreo de Estados Unidos reabrió a las 20:15 (hora del Este) de este viernes 13 de noviembre de 2026, tras permanecer detenido desde las 15:36.

De acuerdo con el apartado Reanudación gradual tras la reapertura del espacio aéreo de Estados Unidos, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los centros de control y las instalaciones TRACON volvieron a estar operativos, aunque advirtió que tomará tiempo reubicar a los pasajeros afectados durante las ocho horas de interrupción y que la normalización plena se alcanzará antes de Acción de Gracias.

❓ ¿Qué causó la suspensión de vuelos en el espacio aéreo de Estados Unidos?

El cierre preventivo se produjo por una sobrecarga de datos en antiguos conmutadores y enrutadores de telecomunicaciones analógicas (TDM) con cables de cobre de los años ochenta, posiblemente agravada al integrarse con equipos nuevos.

Según se detalla en Sobrecarga de hardware antiguo cerró el espacio aéreo de Estados Unidos, los técnicos lograron restablecer la red tras aplicar ajustes para reducir la sobrecarga en los conmutadores antiguos, mientras que los nuevos equipos IP instalados recientemente funcionaron sin fallas.

❓ ¿El fallo aéreo en Estados Unidos fue provocado por un ciberataque o por una inteligencia artificial?

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que no han encontrado ninguna evidencia, rastros digitales ni reivindicaciones de un ciberataque o ataque de inteligencia artificial, aunque la investigación continúa abierta por precaución.

Conforme consta en el bloque Sin evidencia de ciberataque, pero mantienen investigaciones abiertas, el Gobierno declaró la situación como una emergencia nacional y activó equipos conjuntos del DHS, CISA y la NSA para descartar por completo cualquier actividad maliciosa o vínculo con Microsoft.

❓ ¿Qué vuelos sí pudieron operar durante el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos?

Durante la restricción se mantuvieron autorizados los vuelos de evacuación médica (medevac), transporte de órganos para trasplantes, carga con medicamentos críticos y operaciones de las fuerzas del orden.

Como se indica en Sobrecarga de hardware antiguo cerró el espacio aéreo de Estados Unidos, Sean Duffy explicó que no hubo un apagón total de radares ni comunicaciones, lo que permitió mantener de manera segura estos vuelos esenciales mientras aterrizaban más de 3 500 aviones comerciales.

❓ ¿Cuánto dinero pidieron las autoridades estadounidenses al Congreso para renovar el control aéreo?

Los secretarios Sean Duffy y Markwayne Mullin solicitaron al Congreso 50 000 millones de dólares en fondos de emergencia para construir un sistema completamente nuevo de control de tráfico aéreo.

Bajo la sección Pedido de financiamiento urgente para modernizar el control aéreo, ambos funcionarios advirtieron que el uso de redes de los años ochenta representa un riesgo para la seguridad nacional y que los 12 500 millones de dólares asignados previamente resultan insuficientes para evitar nuevas fallas.

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