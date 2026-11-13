Fallo de telecomunicaciones paraliza 7 000 vuelos en Estados Unidos este viernes

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Casi 7 000 vuelos en Estados Unidos registran retrasos o cancelaciones este viernes 13 de noviembre de 2026, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara una detención en tierra a nivel nacional “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad“. La medida se aplicó tras reportarse una interrupción temporal en las telecomunicaciones y en las frecuencias de radio que impactó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta del país, responsables de gestionar las aeronaves que cruzan el espacio aéreo estadounidense.

Paralización de vuelos en Estados Unidos y manejo internacional

De acuerdo con el comunicado emitido por la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso como medida de precaución, mientras cada aeronave ha sido contabilizada.

Respecto a los vuelos en Estados Unidos procedentes del extranjero, la entidad precisó que las llegadas internacionales serán gestionadas “caso por caso”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó en redes sociales que los técnicos de la FAA investigan la falla técnica que afectó a los centros de control de rutas y señaló que se difundirán actualizaciones inmediatas conforme avance el diagnóstico.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Fallos de frecuencia, estado «ATC Zero» y testimonios en aeropuertos

Antes de la alerta general, los dos principales aeropuertos de Chicago —O’Hare y Midway— ya habían sido puestos bajo orden de detención en tierra debido a una interrupción de equipos. En audios captados por el sitio ATC.com, un controlador advirtió a los pilotos que se dirigían a Chicago que el servicio de aproximación había entrado en estado “ATC Zero” —término que indica que no es posible prestar servicios de control de tráfico aéreo— tras perder todas las frecuencias y sistemas automatizados de transferencia y seguimiento.

La situación generó el retorno de aviones a las puertas de embarque. Deveren Werne, un pasajero de 55 años que se encontraba a bordo de un avión de American Airlines listo para despegar desde Indianápolis hacia Chicago, relató a NBC News que inicialmente el piloto informó sobre un problema de radio y luego indicó que ocurría algo más grave, tras lo cual la aeronave regresó a la terminal para permitir el desembarque, mientras otros viajeros permanecían varados en pistas de Chicago.

Reportes de seguridad y monitoreo del FBI

En paralelo a la suspensión de los vuelos en Estados Unidos, dos funcionarios de las fuerzas del orden indicaron que los informes preliminares apuntan a que el incidente no corresponde a un ciberataque, mientras personal del FBI en todo el país monitorea la evolución del caso.

Por otra parte, reportes de prensa vincularon la alerta con un incidente previo de seguridad en la base aérea RAF Lakenheath, ubicada en Suffolk, Inglaterra, y operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde el personal recibió instrucciones de resguardarse tras detectarse actividad no autorizada de drones sospechosos.

Según el diputado local Nick Timothy, la situación en esa instalación fue resuelta sin amenaza para el público.

Antecedentes de paralizaciones aéreas nacionales

La detención total de los vuelos en Estados Unidos ordenada este viernes constituye una medida poco frecuente en la aviación civil de ese país. El antecedente más cercano ocurrió en enero de 2023, cuando falló un sistema de notificación dirigido a los pilotos.

Antes de ese episodio, la última paralización aérea a escala nacional se había dispuesto tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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