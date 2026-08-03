Irán niega que mantenga negociaciones con Estados Unidos

El Gobierno de Irán negó este lunes 3 de agosto de 2026 que mantenga conversaciones con Estados Unidos. Esto ocurrió a pesar de que el presidente Donald Trump anunció que el diálogo con Teherán se reanudaría durante esta jornada.

“Actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos”, afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa.

Contexto de las declaraciones

Según el diplomático, cualquier decisión relacionada con Washington se tomará en función de cómo evolucione la situación.

Su declaración se produjo horas después de que Trump asegurara que canceló un “ataque masivo” contra Irán y planteara retomar las conversaciones para buscar un acuerdo.

Irán concentra el diálogo en Omán

Bagaei explicó que las negociaciones activas se mantienen con Omán y están enfocadas en establecer una vía que permita el tránsito seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

El portavoz precisó que se trata de conversaciones bilaterales entre dos países ribereños. Aunque reconoció que otros actores podrían influir de forma constructiva o destructiva, sostuvo que el proceso corresponde exclusivamente a Irán y Omán.

Irán niega negociaciones con Estados Unidos y limita diálogo con Omán al tránsito en el estrecho de Ormuzhttps://t.co/E3Ke7woMEx pic.twitter.com/ALlBbXJMT4 — Reporteros del Sur (@reporterosdlsur) August 3, 2026

Condiciones para reabrir el estrecho

La definición de una ruta segura constituye, según Bagaei, una condición necesaria para reabrir el estrecho. Sin embargo, no garantiza por sí sola que el paso marítimo vuelva a operar.

El funcionario advirtió que no se producirán cambios significativos mientras continúen lo que calificó como la “hostilidad de Estados Unidos”, el bloqueo marítimo, la ofensiva militar estadounidense y los incumplimientos atribuidos a Washington.

Las negociaciones entran en su fase final

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, informó un día antes que las conversaciones con Omán avanzan hacia su etapa final. El objetivo es acordar una nueva ruta de navegación y definir la futura gestión del estrecho de Ormuz.

Impacto del conflicto en la navegación

Araqchí aclaró, sin embargo, que este eventual acuerdo no está vinculado directamente con la reapertura o el cierre del estratégico paso marítimo.

Antes de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, por Ormuz circulaba una quinta parte del petróleo mundial. Desde entonces, el estrecho se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto.

Cierre reciente del estrecho

Irán declaró un nuevo cierre de la ruta el 12 de julio, después de que Washington bombardeara territorio iraní en respuesta a ataques de Teherán contra buques comerciales que intentaban transitar por la vía planteada por Omán.

Además, Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre barcos y puertos iraníes ubicados en la zona.

Irán y Estados Unidos negociaciones; preguntas frecuentes

❓¿Irán mantiene negociaciones con Estados Unidos? No. El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, afirmó que actualmente no existen conversaciones entre Teherán y Washington.

La declaración contradice el anuncio de Donald Trump, quien aseguró que el diálogo se reanudaría este lunes para buscar un acuerdo. ❓¿Con qué país negocia actualmente Irán? Irán mantiene conversaciones con Omán para establecer una ruta que permita el tránsito seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

Según Bagaei, se trata de un proceso bilateral entre dos países ribereños, aunque otros actores podrían influir en su desarrollo. ❓¿El acuerdo con Omán permitirá reabrir el estrecho de Ormuz? No necesariamente. La definición de una ruta segura es considerada una condición para una eventual reapertura, pero no garantiza que el paso marítimo vuelva a operar.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, también aclaró que el acuerdo sobre navegación no está directamente vinculado con la apertura o el cierre del estrecho. ❓¿Qué condiciones plantea Irán para cambiar su posición? Ismail Bagaei sostuvo que no habrá cambios significativos mientras continúen la hostilidad de Estados Unidos, el bloqueo marítimo, la ofensiva militar y los incumplimientos atribuidos a Washington.

Irán indicó que cualquier decisión futura sobre Estados Unidos dependerá de cómo evolucione la situación. ❓¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave en el conflicto? Antes de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, por esta vía circulaba una quinta parte del petróleo mundial.

Irán declaró un nuevo cierre el 12 de julio, después de que Washington bombardeara territorio iraní, mientras Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre barcos y puertos de la zona.

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