Estados Unidos: Trump evalúa todas las opciones frente a la crisis con Irán

Estados Unidos afirma que el presidente Donald Trump «tiene todas las opciones en la mesa» para decidir el próximo paso en la guerra en Irán 2026. Esta declaración provino del embajador estadounidense en la ONU, Mike Waltz, quien advirtió sobre posibles acciones militares adicionales.

Opciones estratégicas de Trump

Waltz destacó que Trump está considerando tanto la vía diplomática como la económica y militar para lograr un objetivo estratégico claro.

En una entrevista con NBC, el embajador rechazó rumores sobre un racionamiento de armas y equipo en el Pentágono, asegurando que las Fuerzas Armadas tienen lo necesario para escalar el conflicto.

Pausa en los ataques

Las declaraciones de Waltz se producen mientras Estados Unidos interrumpió sus agresiones a Irán este fin de semana.

Esto ocurrió debido a preocupaciones del Ejército y del vicepresidente J.D. Vance sobre el posible agotamiento de municiones. Trump suspendió los bombardeos tras escuchar advertencias del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Negociaciones con Irán

El presidente Trump expresó que sopesaba un ataque masivo contra Irán, mientras funcionarios estadounidenses también negociaban con los iraníes. Esta pausa se dio después de casi dos semanas de agresiones diarias, buscando dar mayor espacio a la diplomacia.

Costos del conflicto

La situación se complicó cuando el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó al Senado que el conflicto ha costado hasta ahora 37 500 millones de dólares. Además, mencionó que el Ejército requiere un presupuesto adicional de 67 000 millones de dólares para continuar sus operaciones.

Superioridad militar

Waltz afirmó que el Ejército estadounidense ha ejecutado una campaña exitosa, destacando la superioridad aérea y marítima que mantienen sobre Irán. Según él, esta situación es única y permite a EE.UU.tener acceso sin restricciones en la región.

Con información de EFE

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