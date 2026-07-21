Gobierno de Donald Trump afirma que impondrá nuevos aranceles

El Gobierno de Donald Trump avanza que impondrá nuevos aranceles para decenas de países.

Este anuncio provino del representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien aseguró este martes, 21 de julio de 2026, que “esperamos que haya novedades pronto”.

Esta declaración se realizó durante una entrevista en la cadena CNBC, en respuesta a un artículo del Financial Times que sugiere que podrían anunciarse nuevos gravámenes esta misma semana.

Detalles sobre la implementación de los aranceles

A pesar del anuncio, Greer no especificó cuándo entrarían en vigor estos nuevos aranceles. Según él, tiene “la responsabilidad” de informar al Congreso y a las partes implicadas antes de cualquier decisión final.

Las declaraciones de Greer se producen justo antes de la caducidad de los aranceles implementados el 24 de febrero, a menos que el Congreso apruebe su prórroga.

Contexto sobre la política arancelaria

El mandatario estadounidense impuso este impuesto general tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos de los aranceles anteriores, los cuales habían sido ordenados bajo una ley de emergencia.

El Tribunal consideró que Trump había excedido sus poderes en esa ocasión. Salvo excepciones, el Congreso tiene la competencia exclusiva en la política arancelaria.

Investigaciones sobre trabajo forzoso

En la misma entrevista, Greer mencionó que están investigando productos provenientes de 60 países por posibles vínculos con trabajos forzosos.

Si se demuestra esta situación, el Gobierno de Trump impondría un gravamen bajo sus leyes contra “las mercancías producidas mediante trabajo forzoso”.

Aranceles a importaciones desde Canadá

Además, Trump anunció un nuevo aranceldel 50 % a la mayoría de los productos importados desde Canadá.

Estos gravámenes entrarán en vigor dentro de treinta días y excluyen ciertos productos como energía, potasa, minerales críticos y pescado.

La justificación para estos impuestos radica en el humo que ha afectado la Costa Este de EE.UU., proveniente de incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.

Con información de EFE

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