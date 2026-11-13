‘Esto no es otro 11 de septiembre’, dice secretario de Seguridad tras suspensión de vuelos en Estados Unidos

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La suspensión de vuelos en Estados Unidos ordenada la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 por la Administración Federal de Aviación (FAA) no responde a ningún ataque terrorista, sino a una interrupción en los sistemas de telecomunicaciones del control aéreo, según aseguró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. De acuerdo con información de EFE, la falla impactó a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo en ruta del país, lo que llevó a detener temporalmente los despegues de forma preventiva sin una hora definitiva para normalizar las operaciones.

Origen de la suspensión de vuelos en Estados Unidos

En declaraciones ofrecidas a medios congregados en la Casa Blanca, Mullin señaló que las autoridades estadounidenses no han encontrado indicios de que el incidente fuera provocado de manera intencional, aunque las investigaciones continúan para esclarecer el origen técnico de la avería.

“No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre”, afirmó el funcionario en referencia a los atentados de 2001, al explicar que la suspensión de vuelos en Estados Unidos corresponde a un problema de telecomunicaciones distinto a aquel episodio.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó en la red social X que el sistema de control aéreo arrastra problemas de infraestructura obsoleta que hacen urgente su modernización tecnológica.

Situación de las aeronaves en ruta y llegadas internacionales

Mientras los equipos técnicos de la FAA trabajan para restablecer las comunicaciones en todos los centros afectados, la suspensión de vuelos en Estados Unidos aplica específicamente para el tráfico aéreo de salida en los aeropuertos del país.

Según los reportes operativos difundidos tras la notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo —que invocó “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”—, las aeronaves que ya se encontraban en el aire continúan sus trayectos bajo supervisión del control aéreo, en tanto que los vuelos internacionales con destino a territorio estadounidense son evaluados de manera individual.

Aeropuertos estadounidenses con mayor número de retrasos

Según informa EFE, datos de la plataforma de rastreo FlightAware indican que, la suspensión de vuelos en Estados Unidos generó centenares de demoras en las terminales de mayor tráfico del país durante este viernes:

Chicago: 395 retrasos.

395 retrasos. Atlanta: 385 retrasos.

385 retrasos. Dallas-Fort Worth: 327 retrasos.

327 retrasos. Denver: 284 retrasos.

284 retrasos. Los Ángeles: 266 retrasos.

266 retrasos. San Francisco: 249 retrasos.

249 retrasos. Nueva York: 228 retrasos en LaGuardia y 199 en el aeropuerto JFK.

228 retrasos en LaGuardia y 199 en el aeropuerto JFK. Orlando: 199 retrasos.

199 retrasos. Boston: 189 retrasos.

Tercera paralización aérea nacional en lo que va del siglo

La medida adoptada este 13 de noviembre constituye la tercera paralización general de despegues registrada en Estados Unidos en lo que va del siglo XXI. El primer antecedente ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el segundo se produjo en enero de 2023, ocasionado entonces por un fallo en el sistema de avisos dirigido a los pilotos.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué se ordenó la suspensión de vuelos en Estados Unidos este 13 de noviembre de 2026?

La Administración Federal de Aviación (FAA) detuvo los despegues de manera preventiva debido a una interrupción en los sistemas de telecomunicaciones que afectó a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo del país.

De acuerdo con el apartado Origen de la suspensión de vuelos en Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó indicios de un ataque terrorista o intencional. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que el sistema arrastra problemas de infraestructura obsoleta que requieren modernización tecnológica.

❓ ¿Qué ocurre con los aviones que ya estaban volando y con los vuelos internacionales hacia Estados Unidos?

Las aeronaves que ya se encontraban en el aire continúan sus operaciones bajo supervisión del control aéreo, mientras que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos se evalúan de forma individual.

Según se detalla en Situación de las aeronaves en ruta y llegadas internacionales, la medida emitida por el Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo detuvo específicamente las salidas en las terminales estadounidenses. Hasta el reporte difundido por EFE, las autoridades no habían fijado una hora definitiva para normalizar los despegues.

❓ ¿Cuáles son los aeropuertos más afectados por los retrasos tras la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

Las terminales con más retrasos incluyen Chicago (395), Atlanta (385), Dallas-Fort Worth (327), Denver (284), Los Ángeles (266), San Francisco (249), LaGuardia (228), JFK (199), Orlando (199) y Boston (189).

Conforme consta en el bloque Aeropuertos estadounidenses con mayor número de retrasos, las cifras recopiladas a través de la plataforma FlightAware reflejan el impacto en los cinco aeropuertos de mayor tráfico aéreo del país y en terminales de la costa este y oeste.

❓ ¿Qué dijo el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sobre el incidente aéreo?

Afirmó desde la Casa Blanca que no existen indicios de un ataque intencional y pidió calma al público al aclarar que el hecho no guarda relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Como se indica en Origen de la suspensión de vuelos en Estados Unidos, el funcionario explicó que la ciudadanía suele asociar una paralización nacional de vuelos con lo ocurrido en 2001, pero subrayó que esta interrupción responde estrictamente a un problema técnico de telecomunicaciones.

❓ ¿Cuántas veces se han suspendido todos los despegues en Estados Unidos en este siglo?

La medida de este viernes 13 de noviembre de 2026 es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en el siglo XXI, tras las registradas en septiembre de 2001 y enero de 2023.

Bajo la sección Tercera paralización aérea nacional en lo que va del siglo, se recuerda que la primera detención ocurrió luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda tuvo lugar en enero de 2023 a causa de un fallo en el sistema de avisos dirigido a los pilotos.

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