Aeropuerto de Quito emite advertencia por la situación aérea en Estados Unidos este 13 de noviembre

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La operación aérea entre Ecuador y Estados Unidos enfrenta un escenario de incertidumbre este viernes 13 de noviembre de 2026. Una interrupción en los sistemas de comunicación y control del tráfico aéreo estadounidense provocó una medida de alcance nacional que afecta la salida y llegada de aeronaves. El problema también genera preocupación entre los pasajeros que tienen previsto viajar desde Quito hacia ese país.

Aeropuerto de Quito alerta sobre los vuelos hacia Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito emitió un comunicado para alertar a los pasajeros sobre posibles cambios en sus itinerarios debido a las restricciones temporales que anunció la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

La terminal aérea advirtió que algunos vuelos desde y hacia ese país podrían presentar demoras o cancelaciones.

Ante este escenario, el aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La entidad también pidió a quienes tengan viajes desde o hacia Estados Unidos mantener contacto con sus compañías aéreas para conocer posibles modificaciones en sus itinerarios.

COMUNICADO IMPORTANTE: Ante las restricciones temporales anunciadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), recomendamos a quienes tengan vuelos desde o hacia ese país mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer posibles cambios en sus itinerarios. — Aeropuerto Internacional de Quito (@AeropuertoUIO) November 13, 2026

¿Qué ocurre con los vuelos en Estados Unidos este 13 de noviembre?

Casi 7 000 vuelos en Estados Unidos registran retrasos o cancelaciones este viernes 13 de noviembre. La FAA ordenó una detención en tierra a escala nacional por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad.

La medida responde a una interrupción temporal de las telecomunicaciones y las frecuencias de radio que afectó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta del país. Estas dependencias gestionan las aeronaves que cruzan el espacio aéreo estadounidense.

La FAA dispuso que todo el tráfico aéreo de salida permanezca en tierra hasta nuevo aviso. Además, la entidad confirmó que contabilizó cada aeronave como parte de sus procedimientos de seguridad.

En cuanto a los vuelos procedentes de otros países, la autoridad estadounidense indicó que gestionará las llegadas internacionales caso por caso.

FAA investiga fallas en los sistemas de comunicación aérea

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la FAA investigan la falla que afectó a los centros de control de rutas. También anunció que las autoridades difundirán actualizaciones conforme avance el diagnóstico.

Antes de la alerta nacional, los aeropuertos O’Hare y Midway, en Chicago, ya registraban restricciones por una interrupción de equipos.

Audios difundidos por el sitio ATC.com muestran que un controlador informó a los pilotos sobre el ingreso del servicio de aproximación a un estado denominado «ATC Zero». Este término indica que una dependencia no puede prestar servicios de control de tráfico aéreo.

La falla provocó la pérdida de frecuencias y de sistemas automatizados de transferencia y seguimiento. Como consecuencia, algunas aeronaves regresaron a las puertas de embarque.

¿La suspensión de vuelos en Estados Unidos responde a un ciberataque?

Los primeros reportes de funcionarios de las fuerzas del orden apuntan a que el incidente no corresponde a un ciberataque. Mientras tanto, personal del FBI en distintos puntos del país monitorea la evolución del caso.

La emergencia también generó versiones sobre un posible vínculo con un incidente de seguridad en la base aérea RAF Lakenheath, en Suffolk, Inglaterra. En esa instalación, operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el personal recibió instrucciones de resguardo tras una alerta por actividad no autorizada de drones sospechosos.

El diputado local Nick Timothy indicó que la situación en esa base quedó resuelta y no representó una amenaza para la población.

La detención nacional de vuelos recuerda dos episodios anteriores: la falla del sistema de notificaciones para pilotos en enero de 2023 y la paralización de la aviación civil estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Mientras la FAA investiga el origen de la interrupción, el Aeropuerto de Quito recomienda a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas antes de acudir a la terminal aérea.

Vuelos de Quito a Estados Unidos; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué informó el Aeropuerto de Quito sobre los vuelos hacia Estados Unidos este 13 de noviembre de 2026? El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre advirtió que algunos vuelos desde y hacia Estados Unidos podrían registrar demoras o cancelaciones debido a las restricciones temporales anunciadas por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Contexto: La terminal aérea recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y mantenerse atentos a los canales oficiales antes de acudir al aeropuerto. ❓ ¿Por qué podrían retrasarse o cancelarse los vuelos entre Quito y Estados Unidos? Las posibles demoras y cancelaciones responden a una interrupción temporal de los sistemas de telecomunicaciones y las frecuencias de radio de los centros de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Contexto: La falla afectó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta del país. Estas dependencias gestionan las aeronaves que atraviesan el espacio aéreo estadounidense. ❓ ¿Cuántos vuelos registraron retrasos o cancelaciones en Estados Unidos el 13 de noviembre de 2026? Casi 7 000 vuelos registraron retrasos o cancelaciones en Estados Unidos este viernes 13 de noviembre.

Contexto: La situación ocurrió después de que la FAA ordenara una detención en tierra a escala nacional por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad. ❓ ¿Qué medida ordenó la FAA para los vuelos en Estados Unidos? La FAA dispuso que todo el tráfico aéreo de salida permanezca en tierra hasta nuevo aviso.

Contexto: La autoridad estadounidense también señaló que contabilizó cada aeronave como parte de sus procedimientos de seguridad. Las llegadas internacionales se gestionan caso por caso. ❓ ¿Qué deben hacer los pasajeros que tienen vuelos entre Quito y Estados Unidos? Deben verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Contexto: El Aeropuerto de Quito recomendó mantener contacto con las compañías aéreas para conocer posibles cambios en los horarios, demoras o cancelaciones antes de desplazarse a la terminal.

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