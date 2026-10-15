Vuelos reprogramados en Quito por mantenimiento del aeropuerto

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Los vuelos nacionales e internacionales desde y hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito tendrán cambios de horario este sábado 17 de octubre de 2026.bejecutará la última jornada de mantenimiento preventivo, por lo que las operaciones aéreas se suspenderán temporalmente entre las 06:00 y las 14:00.

Durante ese periodo, la terminal de pasajeros permanecerá abierta, pero los viajeros deberán verificar los horarios actualizados de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de salir hacia el aeropuerto. Los cambios responden a los trabajos en la pista, las calles de rodaje, las plataformas y otras áreas operativas.

Mantenimiento preventivo en el aeropuerto de Quito

La jornada del sábado cerrará el programa de mantenimiento preventivo de 2026. Quiport prevé intervenir aproximadamente 47 480 metros cuadrados de superficie y utilizar cerca de 3 800 metros cúbicos de material.

De la superficie prevista, 42 180 metros cuadrados corresponden a la pista, las calles de rodaje y las plataformas donde estacionan los aviones. Los 5 300 metros cuadrados restantes corresponden a las áreas terrestres del aeropuerto.

La empresa programó diez jornadas durante el año, en periodos de menor tráfico aéreo, para reducir el impacto en los pasajeros y las operaciones. La Dirección General de Aviación Civil coordinó y aprobó el cronograma.

Recomendaciones para los pasajeros

La entidad recomienda a los viajeros tomar en cuenta estas medidas antes de acudir al aeropuerto:

Confirmar la hora actualizada del vuelo directamente con la aerolínea.

Revisar los mensajes y notificaciones de la compañía aérea.

Verificar los cambios de horario antes de salir de casa.

Considerar el tiempo de traslado hasta el aeropuerto.

La suspensión temporal de las operaciones concluirá, según el cronograma previsto, a las 14:00 del sábado 17 de octubre. Los pasajeros deben consultar a sus aerolíneas para confirmar cualquier modificación adicional en sus itinerarios.