¿Habrá un apagón mundial el 17 de noviembre?, esto se conoce sobre el rumor

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Un supuesto apagón mundial previsto para el martes 17 de noviembre de 2026, circula en redes sociales y ha generado dudas entre los usuarios.

Las publicaciones advierten sobre una interrupción generalizada de la electricidad, internet y los servicios bancarios. Sin embargo, esta versión no corresponde al ejercicio anunciado por las autoridades estadounidenses.

La confusión tiene su origen en un simulacro de emergencia programado en Estados Unidos. La coincidencia de la fecha con los mensajes difundidos en plataformas digitales contribuyó a que una prueba técnica se interpretara como una supuesta desconexión mundial.

El portal 20 Minutos abordó esta información y explicó qué hay detrás de la advertencia que se viralizó en internet.

Los Simpson y las redes sociales alimentaron la teoría

Entre los contenidos que contribuyeron a extender la preocupación aparecen referencias a un supuesto episodio de Los Simpson que mostraría un apagón el 17 de noviembre. También circularon videos con advertencias sobre una interrupción de electricidad y comunicaciones durante 72 horas.

Según la información recopilada por 20 Minutos, estas publicaciones mezclan acontecimientos distintos y los presentan como si formaran parte de una misma alerta. Sin embargo, no existen pruebas que relacionen esos contenidos con un desastre energético mundial.

El portal 20 Minutos también recoge que la fecha del 17 de noviembre coincide con una actividad oficial de las autoridades estadounidenses, aunque esto no demuestra que el simulacro haya originado directamente el rumor.

¿Qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre?

La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS).

El ejercicio comenzará aproximadamente a las 14:20, hora del este de Estados Unidos. Durante la prueba, algunas emisoras de radio y televisión interrumpirán brevemente su programación para transmitir un mensaje de alerta. La interrupción durará cerca de un minuto.

La prueba no contempla cortes de electricidad, desconexiones de internet ni interrupciones de servicios bancarios. Tampoco requiere acciones por parte de los ciudadanos.

De acuerdo con 20 Minutos, la explicación del supuesto apagón está relacionada con la confusión entre este simulacro y las publicaciones virales.

Por tanto, el 17 de noviembre sí habrá una prueba de comunicaciones de emergencia en Estados Unidos, pero no existe evidencia de un apagón mundial ni de una suspensión generalizada de los servicios esenciales.

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