Si viajas de Ecuador a Estados Unidos, este nuevo requisito será obligatorio desde el 3 de noviembre

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Los ecuatorianos que viajen a Estados Unidos deberán presentar desde el 3 de noviembre de 2026 una nueva declaración sanitaria en la que certifiquen que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al viaje. El requisito forma parte de las medidas adoptadas por Estados Unidos ante el brote de ébola registrado en ese país africano.

Ecuatorianos deberán presentar nueva declaración para viajar a Estados Unidos

La disposición entrará en vigencia a las 23:59 del 3 de noviembre, hora del este de Estados Unidos, y se aplicará a todos los pasajeros que aborden un vuelo internacional con destino a territorio estadounidense.

No importa la nacionalidad del viajero ni el país desde donde salga el vuelo. Esto significa que una persona que embarque desde Quito o Guayaquil también deberá completar la declaración.

El documento exige certificar que el pasajero no estuvo físicamente en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo.

La medida también se aplica a pasajeros que únicamente hagan una conexión en Estados Unidos antes de continuar hacia otro destino, además de tripulaciones de vuelos comerciales y de carga.

¿Cómo se presenta la declaración?

La declaración puede presentarse en formato físico o digital. Según los CDC, cada aerolínea debe implementar su propio mecanismo para recogerla antes del embarque, ya sea mediante una firma en papel, una firma digital autenticada o una casilla electrónica de aceptación.

Los viajeros no están obligados a imprimir previamente el formulario publicado por los CDC, por lo que deben consultar con su aerolínea cómo completar el requisito antes del vuelo.

Los CDC también publicaron el formulario oficial y las instrucciones sobre la declaración para viajeros hacia Estados Unidos. Si el pasajero no presenta la declaración que confirma que no estuvo en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores, la aerolínea deberá impedirle abordar, salvo que cuente con una exención del Gobierno estadounidense.

¿Qué pasa si viajaste recientemente a República Democrática del Congo?

En este caso, la restricción es mayor.

Los CDC establecieron que una persona que haya estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al viaje no podrá abordar un vuelo hacia Estados Unidos.

La prohibición incluye incluso a ciudadanos estadounidenses y aplica también a pasajeros cuyos vuelos hayan hecho escala en un aeropuerto congoleño, aunque permanecieran dentro del avión.

El viajero deberá esperar hasta completar 21 días fuera de ese territorio antes de poder tomar un vuelo hacia Estados Unidos.

Los CDC advierten además que proporcionar deliberadamente información falsa o engañosa en la declaración puede generar sanciones penales.

¿Por qué Estados Unidos implementó el requisito?

La decisión está relacionada con el brote de enfermedad por el virus del Ébola que afecta a la República Democrática del Congo.

Los CDC mantienen restricciones y controles adicionales para viajeros que hayan estado recientemente en ese país y en otros territorios africanos afectados.

La institución estadounidense sostiene, sin embargo, que el riesgo general para la población y para los viajeros en Estados Unidos continúa siendo bajo.

Además de las restricciones relacionadas con Congo, existen disposiciones específicas para personas que hayan estado recientemente en Uganda o Sudán del Sur. Determinados extranjeros que hayan visitado esos países durante los últimos 21 días también enfrentan restricciones temporales de entrada.

El requisito no reemplaza la visa para Estados Unidos

La nueva declaración sanitaria no sustituye la visa ni modifica por sí sola el proceso consular para los ecuatorianos.

Quienes viajen por turismo o negocios deben continuar cumpliendo con las condiciones de su visa correspondiente, además de portar un pasaporte vigente y la documentación migratoria requerida.

Los ecuatorianos que solicitan una visa estadounidense deben completar el formulario DS-160 y cumplir otros requisitos establecidos por las autoridades consulares.

Lo que cambia desde este 3 de noviembre es que, antes de abordar el avión, deberán añadir la declaración relacionada con sus viajes recientes a la República Democrática del Congo.

❓ ¿Cuál es el nuevo requisito para ecuatorianos que viajen a Estados Unidos?

Debes firmar una declaración que certifique que no estuviste en la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días.

La obligación se aplica a todos los pasajeros internacionales, independientemente de su nacionalidad.

❓ ¿Desde cuándo se exige la nueva declaración para viajar a Estados Unidos?

La medida entra en vigencia a las 23:59 del 3 de noviembre de 2026, hora del este de Estados Unidos.

A partir de ese momento, las aerolíneas deberán verificar el cumplimiento antes del embarque.

❓ ¿Necesitas completar el formulario si viajas desde Ecuador?

Sí. Aunque salgas directamente desde Quito o Guayaquil y nunca hayas estado en África, debes presentar la declaración.

El requisito se aplica a todos los vuelos internacionales hacia Estados Unidos.

❓ ¿Qué pasa si estuviste en República Democrática del Congo?

No podrás abordar un vuelo hacia Estados Unidos hasta que hayan transcurrido 21 días desde que saliste del país africano.

La restricción incluye también escalas realizadas en aeropuertos de Congo.

❓ ¿La nueva declaración reemplaza la visa estadounidense?

No. La visa continúa siendo obligatoria para los ecuatorianos que la requieran.

La declaración sanitaria es un requisito adicional vinculado con las medidas adoptadas frente al brote de ébola.