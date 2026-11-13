Reanudan salidas de vuelos hacia Estados Unidos tras levantarse restricción

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Las operaciones de los vuelos hacia Estados Unidos se reanudaron con normalidad la noche de este viernes 13 de noviembre de 2026, luego de que Estados Unidos cancelara el NOTAM que restringía las salidas hacia ese país. La actualización fue confirmada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del Ecuador mediante un nuevo comunicado oficial, en el que precisó que quedan levantadas las restricciones previas.

Levantamiento de restricciones para los vuelos hacia Estados Unidos

De acuerdo con el pronunciamiento de la autoridad aeronáutica ecuatoriana, la cancelación del aviso aeronáutico (NOTAM) dispuesto por Estados Unidos deja sin efecto la prohibición que mantenía en tierra las aeronaves. Como consecuencia de esta determinación, se levantan las restricciones operativas y se restablecen las salidas habituales de los vuelos hacia Estados Unidos.

Recomendación de la DGAC para pasajeros con itinerarios de vuelos hacia Estados Unidos

Tras confirmar la normalización operativa de los vuelos hacia Estados Unidos, la Dirección General de Aviación Civil recomendó a los viajeros comunicarse directamente con su aerolínea para verificar el estado actualizado y los horarios específicos de sus itinerarios.

Antecedente de la suspensión temporal en Latinoamérica

Previo a este levantamiento, la DGAC había informado este mismo viernes 13 de noviembre de 2026 que, por disposición de la Administración Federal de Aviación (FAA), los vuelos hacia Estados Unidos desde Latinoamérica que aún no habían despegado debían permanecer en tierra hasta nuevo aviso, salvo las excepciones autorizadas.

Aquella restricción inicial respondió a los problemas técnicos de comunicaciones y vigilancia reportados en Estados Unidos, motivo por el cual la entidad ecuatoriana mantuvo coordinación con la FAA y emitió el NOTAM correspondiente que ahora fue cancelado.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Ya se reanudaron los vuelos hacia Estados Unidos este viernes 13 de noviembre de 2026?

Sí; la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informó que Estados Unidos canceló el NOTAM de restricción, por lo que se levantan las limitaciones y se reanudan las operaciones con normalidad.

De acuerdo con el apartado Levantamiento de restricciones para los vuelos hacia Estados Unidos, la nueva notificación emitida este 13 de noviembre de 2026 deja sin efecto la medida previa que impedía el despegue de aeronaves hacia territorio estadounidense.

❓ ¿Qué deben hacer los pasajeros que tienen vuelos hacia Estados Unidos?

La Dirección General de Aviación Civil recomienda a los pasajeros consultar directamente con su aerolínea el estado y los horarios de sus vuelos.

Según se detalla en Recomendación de la DGAC para pasajeros con itinerarios, aunque las operaciones aéreas quedaron restablecidas con normalidad tras el levantamiento del NOTAM, cada compañía aérea gestiona la actualización de sus horarios de salida.

❓ ¿Por qué se levantó la restricción de vuelos hacia Estados Unidos?

Las restricciones quedaron levantadas porque Estados Unidos canceló el NOTAM (aviso aeronáutico) que limitaba la salida de vuelos hacia ese país.

Conforme consta en el bloque Levantamiento de restricciones para los vuelos hacia Estados Unidos, la autoridad aeronáutica ecuatoriana confirmó que la cancelación de dicho aviso permite restablecer de inmediato el flujo normal de despegues.

❓ ¿Cuál fue el motivo inicial por el que se suspendieron los vuelos hacia Estados Unidos?

La suspensión temporal se originó por problemas técnicos de comunicaciones y vigilancia reportados en Estados Unidos, ante los cuales la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso mantener en tierra los vuelos desde Latinoamérica.

Como se indica en Antecedente de la suspensión temporal en Latinoamérica, la DGAC había coordinado con la FAA la emisión del NOTAM preventivo este mismo viernes 13 de noviembre de 2026 hasta que se resolviera la contingencia técnica.

❓ ¿Qué organismo confirmó en Ecuador la reanudación de los vuelos hacia Estados Unidos?

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del Ecuador confirmó el levantamiento de las restricciones mediante un comunicado oficial difundido este 13 de noviembre de 2026.

Bajo la sección Recomendación de la DGAC para pasajeros con itinerarios, la institución estatal ratificó que las operaciones vuelven a desarrollarse con normalidad e instó a los usuarios a verificar sus itinerarios en los canales de sus respectivas aerolíneas.

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