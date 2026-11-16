Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Miles de clientes de importantes bancos de Estados Unidos reportaron dificultades para acceder a sus cuentas y utilizar los servicios financieros en línea este lunes 16 de noviembre de 2026. Entre las entidades con mayor número de quejas constan JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank.

Los problemas comenzaron alrededor de las 09:30, hora local, según los reportes de usuarios. Las dificultades afectaron principalmente el ingreso a las plataformas bancarias y el acceso a las cuentas.

El portal Downdetector, que monitorea interrupciones en servicios digitales, recibió más de 4 000 reportes relacionados con Chase. También contabilizó más de 2 500 quejas de clientes de Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y JPMorgan.

Chase reconoce problemas en su banca en línea

La mayor cantidad de reclamos correspondió a JPMorgan Chase. Los usuarios señalaron dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias.

Chase reconoció que enfrenta inconvenientes en su plataforma digital. En una respuesta publicada en X a un cliente, Chase Support indicó: «Actualmente estamos trabajando para resolver un problema con la banca en línea».

Las quejas también incluyeron dificultades con aplicaciones móviles, cajeros automáticos y algunos servicios de atención en sucursales.

Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank también recibieron reportes de usuarios que no podían ingresar con normalidad a sus servicios financieros.

Zelle también registra quejas de usuarios

Las interrupciones alcanzaron a Zelle, la red de pagos que permite transferencias de dinero entre cuentas bancarias. La plataforma recibió centenares de reclamos durante la jornada.

Los reportes de clientes apuntaron a dificultades para utilizar servicios vinculados con las operaciones bancarias digitales. Hasta el momento, la información disponible no establece si las fallas de Zelle responden al mismo problema que afecta a las entidades financieras.

Tampoco existe una explicación pública sobre el origen de las interrupciones ni una estimación del número total de usuarios afectados.

Fallas bancarias ocurren después de otros problemas tecnológicos

Los inconvenientes de este lunes ocurren pocos días después de una interrupción de servicios de Microsoft, que generó dificultades para distintas empresas en Estados Unidos.

Además, el transporte aéreo estadounidense enfrentó una crisis técnica el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre. El incidente afectó a más de 12 000 vuelos y provocó más de 10 000 cancelaciones, según los datos incluidos en los reportes del caso.

Por ahora, los bancos no detallaron las causas de las fallas ni el alcance total del problema. Chase confirmó que trabaja para restablecer su banca en línea, mientras los clientes de las distintas entidades continúan reportando dificultades de acceso.

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