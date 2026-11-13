Caída de Microsoft paraliza bancos, tribunales e instituciones de Asia-Pacífico

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La caída global de los servicios de Microsoft provocó interrupciones en bancos, tribunales, empresas privadas y organismos gubernamentales de varios países de Asia-Pacífico este viernes 13 de noviembre de 2026. Millones de usuarios tuvieron dificultades para acceder a sus correos electrónicos y herramientas digitales.

La compañía confirmó el incidente, que afectó a Microsoft 365, Outlook y Microsoft Copilot. La interrupción también comprometió servicios alojados en la nube y aplicaciones utilizadas para actividades administrativas y laborales.

Caída de Microsoft afecta a servicios públicos en Asia

En Japón, Outlook dejó de funcionar desde la madrugada. El viceportavoz del Gobierno, Masanao Ozaki, confirmó que la infraestructura informática gubernamental GSS también experimentaba interrupciones.

Según informó EFE, el fallo retrasó respuestas a correos electrónicos y diversos trámites judiciales en Filipinas, Australia y Singapur. En estos países se habilitaron líneas telefónicas para atender emergencias.

En Singapur, los ministerios del Interior y Salud reportaron afectaciones en sus servicios. También resultaron perjudicados sistemas privados, entre ellos los del hotel Shangri-La.

Bancos de Tailandia suspenden operaciones digitales

La interrupción alcanzó al sector financiero tailandés. Cuatro importantes entidades bancarias confirmaron problemas temporales en los servicios que dependen del correo electrónico.

Siam Commercial, Kasikorn, Thanachart y Krung Thai recomendaron a sus clientes utilizar las líneas telefónicas para atender situaciones urgentes, según la cadena pública Thai PBS.

En Malasia, la Agencia Nacional de Ciberseguridad pidió a las instituciones gubernamentales comprobar posibles afectaciones y comunicar cualquier interrupción operativa.

Australia reporta fallos en organismos de seguridad

EFE también informó sobre problemas en distintas instituciones australianas. Entre ellas figuran la Policía Federal Australiana (AFP), la agencia de inteligencia ASIO y Service NSW.

Esta última plataforma permite realizar trámites como renovar licencias de conducir y gestionar matriculaciones vehiculares.

La incidencia evidencia la dependencia de los servicios públicos y privados de las plataformas digitales. EFE señaló que las interrupciones se extendieron por varios países de la región, mientras las instituciones buscaban alternativas para mantener la atención ciudadana.

Con información de EFE

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