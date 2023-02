¿Qué pasará con el perro que atacó a bebé en Guayaquil?

Imagen referencial de especialistas de la Dirección de Bienestar Animal de Guayaquil llevando a un perro en una jaula.

Un juez deberá decidir el destino de un perro de raza pitbull que atacó a un bebé de 42 días de nacido, provocando su muerte. El destino del animal dependerá de los informes sobre el can, el rumbo de la investigación y del pedido del Fiscal del caso. Así lo adelantaron desde la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños (Dinapen).

Casos similares en Quito y Portoviejo, con niños o adultos como víctimas, terminaron con el sacrificio de las mascotas. Pero el capitán Andrés Rivadeneira, de la Dinapen Zona 8, indicó que en el caso de Guayaquil eso dependerá de un informe de agresividad y temperamento de la mascota. También del curso que tome la indagación de Fiscalía, dijo.

La muerte del bebé se registró la tarde del lunes 30 de enero del 2023 en el bloque 7 de El Fortín, en el noroeste de Guayaquil. El pitbull se habría soltado de la cadena a la que estaba amarrado en el patio, ingresó a la casa y atacó al recién nacido en la cabeza, cuando la madre del menor estaba en el baño, según las versiones preliminares.

¿El perro será sacrificado?

Rivadeneira explicó este jueves 2 de febrero que no existen antecedentes de un ataque similar en la ciudad. “Hemos indagado y no hemos tenido un caso en el cual haya fallecido un bebé en Guayaquil producto de las mordeduras de un perro”, le dijo a EL COMERCIO. “En Guayaquil no se han sacrificado animales por este tipo de casos”.

El destino del animal dependerá además del informe de autopsia sobre la causa de la muerte, las versiones de la madre y del dueño del can.

Todo eso "dará luces al fiscal" sobre si el animal representa una amenaza, si se trató de un hecho circunstancial o se llega a considerar un accidente, agregó el oficial. Dinapen recordó que también se investiga si se trató de negligencia de la madre o del propietario del perro.

Pitbull está con Bienestar Animal

Mientras, desde el Municipio de Guayaquil se informó que están a la espera de lo que determine la autoridad competente sobre dos perros. Desde el lunes 30 de enero, una hembra y un macho de raza pitbull, rescatados en el lugar de la agresión mortal al bebé, permanecen bajo custodia de la Dirección Municipal de Bienestar Animal.

Los veterinarios municipales indicaron que los animales se encuentran en pésimas condiciones de salud. Además, según el informe municipal, los dos canes están llenos de parásitos externos.

La Comisaría de Bienestar Animal también inició un expediente contra sus dueños. Y los especialistas de la unidad adelantaron que los canes “habrían sido utilizados para reproducción y venta de cachorros”.

