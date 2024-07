En el caso independencia judicial, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) reinstala la audiencia preparatoria de juicio desde las 17:00 de este viernes 19 de julio de 2024, pero no puede avanzar por un pedido de habeas corpus oral de Wilman Terán.

El exjuez nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), procesado en este caso, Wilman Terán, interrumpió desde el inicio al juez Julio Inga para pedir habeas corpus oral.

Tras insistir a gritos, caminar por la Sala de lo Penal de la CNJ y hasta decir que un policía estaba “hostigando” a su hija; el juez Julio Inga le dio paso.

Wilman Terán sostuvo que, el jueves 18 de julio, alrededor de las 19:00, en La Roca, se realizó una revisión en las celdas; terminado ese acto, ya dormido, fue despertado por un gran escándalo, con gritos y sintió que se asfixiaba.

Caso Independencia Judicial: Wilman Terán dice que vomitó verde y se desmayó varias veces

Escuchó detonaciones, vomitó verde, se desmayó tres veces, casi muere, porque uniformados lanzaron gas lacrimógeno.

“Una voz en tono alto me dijo: Terán, esto te manda la fiscal Diana Salazar, me sentí morir, fruto de eso tengo un dolor agudo, el pecho me duele, el brazo y la pierna”, agregó.

Agregó que no ha recibido atención médica y pidió que los privados de la libertad den cuenta de lo que ha sucedido.

El pedido se direcciona en contra de La Roca, los comandantes de las FF.AA. y la Policía y contra el Procurador.

El pedido concreto de Terán fue que no se le saque a ningún centro de privación de libertad fuera de Quito.

Wilman Terán señaló que pide un centro de privación de la libertad que no sea cerrado, por las condiciones que quedó, luego del operativo realizado en La Roca.

Por esto, tampoco puede ser en la cárcel de Latacunga, añadió.

