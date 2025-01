La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP) realizó la ceremonia solemne por sus 85 años de fundación, este miércoles 29 de enero de 2025.

En el evento, los periodistas de EL COMERCIO, Ana Guerrero y Oscar Alvarez, fueron galardonados con el premio Eugenio Espejo por su trabajo en el pódcast Esperanza.

Más noticias

Esperanza, en favor de la transformación de las mujeres violentadas

Esperanza es un espacio auditivo de EL COMERCIO realizado en formato pódcast, en el que las mujeres alzan su voz para contar sus historias de superación con valentía.

El proyecto se lanzó el 25 de noviembre de 2024, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde ese momento, Ana Guerrero en la narración, y Oscar Alvarez en la producción, cada quince días, recopilan historias de resiliencia, apoyo y transformación.

Los episodios nos cuentan los relatos de mujeres que experimentaron distintos tipos de violencia y que decidieron romper el silencio.

La primera temporada de este trabajo periodístico incluye ocho entregas, que se difunden a través de plataformas de pódcast, como Spotify.

Premio Eugenio Espejo a mejor crónica

Tras el lanzamiento de los cinco primeros episodios, Esperanza recibió el reconocimiento de la Unión Nacional de Periodistas.

La organización premió a Ana Guerrero y Oscar Alvarez este miércoles con el reconocido premio al periodismo, Eugenio Espejo.

Estos premios son un reconocimiento al trabajo de periodistas ecuatorianos en diferentes categorías como entrevista, crónica, investigación y reportaje.

En el caso de Esperanza, el producto comunicacional ganó como el mejor en el formato crónica, entre 17 concursantes.

Tras recibir el galardón, Ana y Oscar dedicaron el premio a las mujeres que confiaron en el proyecto y decidieron participar en él con sus historias.

‘Buscamos que las voces sean luz para otras mujeres’

La creadora de este espacio contó a EL COMERCIO cómo se formó la idea del proyecto:

“Cuando conversamos esta idea, no pensamos en ganar el premio, sino en reconfirmarnos como una semilla, un espacio donde las historias de las mujeres víctimas de la violencia sean conocidas; donde las voces sean luz para otras mujeres“, comentó.

“La motivación para enviar este trabajo fue que las voces se escuchen y que lleguen a más oídos; es grato compartir este trabajo con Oscar, él hace magia, ambos coincidimos en la búsqueda de evitar que estas historias se repitan”, añadió.

‘Vivimos las historias, las sentimos y luego las trabajamos’

Oscar Alvarez, productor de Esperanza, habló de la importancia de este proyecto comunicacional.

“En Esperanza mostramos historias y casos que no aparecen en otros espacios, desde la primera grabación, el caminar en el pódcast fue duro. Me gustaría celebrar a viva voz este reconocimiento, pero no me dejan de retumbar las voces de las mujeres, y sus historias, que nos dieron su confianza y su voz“, mencionó.

Sobre el proceso de cada episodio, Oscar explicó: “En audio buscamos que la gente vea a través de los oídos, pero para que esto funcione primero vivimos las historias, las sentimos y luego las trabajamos”.

“Desde que recibo las voces ya me estoy imaginando todo, pero Ana, con su minuciosidad, busca el impacto social de las historias, las cifras, los especialistas (…) es grato trabajar con esta sinergia, en favor de mostrar este mal social“, enfatizó.

Otras categorías premiadas

La premiación se realizó la noche de este miércoles 29 de enero, en el Teatro Gonzalo Bonilla, en el edificio de la UNP, ubicado en el centro norte de Quito.

Otras categorías premiadas en el evento fueron:

Estudiantes de últimos semestres de Periodismo

Fotoperiodismo

Comunicación Organización e Institucional

Entrevista

Reportaje

Reportaje multimedia

Periodismo de Investigación

Premio Nacional de la UNP