La Fiscalía General del Estado realizó la exhumación de 75 cadáveres no identificados (NN), los cuales fueron sepultados en el cementerio municipal San Vicente de Picalhua, en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

La diligencia realizada la mañana de este lunes 23 de septiembre de 2024 se ejecutó para localizar a personas registradas como desaparecidas, en el marco de la investigación de Giovanna Pérez Constante.

Técnicos del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trabajaron en la búsqueda de los cuerpos.

Los cadáveres NN fueron etiquetados con una numeración específica que se colocó también en los féretros, lo cual facilitó el trabajo.

Según detalló Fiscalía, “se aplicaron estrictos estándares en materia de Derechos Humanos“.

Luego de la recolección de osamentas se practicarán pruebas técnicas de identificación a los cuerpos.

#DesaparecidosEcuador | Con el fin de seguir con el procedimiento de búsqueda y localización de personas desaparecidas, #FiscalíaEc –en coordinación con el @gadambato– procede a exhumar 75 cadáveres que fueron sepultados como NN en el cementerio municipal de #Picaihua (#Ambato). pic.twitter.com/6rNviNc3ST — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 23, 2024

Caso Giovanna Pérez

La desaparición de Giovanna Pérez Constante ocurrió el 4 de diciembre de 2010.

Desde ese día, sus padres, familiares y amigos han luchado por esclarecer lo sucedido con la estudiante de Administración de Empresas.

Giovanna tenía 19 años cuando desapareció en Ambato. Lo último que supieron de ella es que fue invitada por un amigo al cine y nunca más volvió.

Ese diciembre de 2010 el ambiente festivo se percibía en la ciudad. Giovanna no salía de casa constantemente, contó Yanera, su madre, a EL COMERCIO, en una entrevista pasada, pero el viernes 3 de diciembre le pidió permiso para ir a una reunión de cumpleaños.

“Fue con su prima y su mejor amiga. Ahí fue que conoció por primera vez a Andrés L., el principal sospechoso de la desaparición de mi hija”, afirma.

La tarde de aquel viernes, Andrés L. intercambió su número con Giovanna durante la reunión y volvió a contactarla al día siguiente.

Ese día, Giovanna salió de casa en la mañana hacia la unidad educativa Rodríguez Albornoz, donde estudiaba su hermana Denisse.

A las 16:30 de ese sábado, la joven llamó a su madre. “Giovannita me dijo que un chico, Andrés L., a quien había conocido el día anterior, la invitó al cine. Ella me preguntó si podía ir y le dije que bueno. Esa fue la última vez que hablé con mi hija, desde ahí no sé en dónde está o qué le hicieron”, reclama.

14 años de búsqueda

Durante cerca de 14 años, sus cercanos han pedido al Estado que se haga justicia. Sus padres Mauro Pérez y Yanera Constante, han denunciado varias veces la “indolencia” de las autoridades para avanzar con las investigaciones.

Ellos han buscado a su hija en varias ciudades del país sin resultados, incluso viajaron a Colombia y Perú para encontrar alguna pista de la desaparición.

En septiembre de 2022, la denuncia contra el Estado fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el abogado de la familia, la exhumación que se realizó este lunes en el cementerio de Picalhua respondió a una solicitud que se hizo hace más de 10 años.

En los exteriores del cementerio, como ha sido costumbre desde que desapareció Giovanna, sus familiares reclamaron justicia con pancartas y consignas.

Sus conocidos esperan que las pruebas técnicas identifiquen a la mujer que hoy tendría 33 años.

“Solo el día en que pueda ver a mi hija podré morir en paz“, dijo conmovida su madre Yanera.