Costos de hospedaje para el aislamiento preventivo complica retorno de ecuatorianos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde hace cuatro noches Estefanía Ríos está en aislamiento preventivo obligatorio en un hotel del centro-norte de Quito. Ella regresó al país la madrugada del jueves 26 de marzo del 2020 procedente de México, junto a otros 23 ecuatorianos pertenecientes a grupos prioritarios.

Debido a que tiene tres meses de embarazo, Ríos pidió cumplir la cuarentena en una habitación doble junto a su esposo. Ambos forman parte del primer grupo de ciudadanos repatriados, desde que se aplica el Protocolo de Ingreso al Ecuador de Personas en Situación de Vulnerabilidad. La normativa se expidió, debido al estado de excepción por la emergencia sanitaria del coronavirus, que incluyó la suspensión de los vuelos comerciales.



La tarde del viernes aterrizó en Guayaquil un segundo vuelo, procedente de Florida, Estados Unidos. En la aeronave llegaron 50 menores de edad, ocho mujeres embarazadas, y un número similar de personas con discapacidad y adultos mayores. Sumados a sus acompañantes, en total volvieron 138 personas.



Alexandra Zambrano, una de las ciudadanas que llegó a la urbe porteña, contó que tuvo que viajar vía terrestre desde Orlando hasta Miami para alcanzar el vuelo. A la salida de la terminal aérea José Joaquín de Olmedo, a los ciudadanos se les recordó que no podían cumplir el aislamiento preventivo en sus casas, tal como lo establece el Protocolo.



Les presentaron siete opciones de hoteles, con diferentes precios, de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno.



En el caso de Estefanía, cuando llegaron a Tababela los funcionarios del Gobierno les presentaron los costos de dos hoteles diferentes. Por la estadía en habitación doble más el desayuno, debe pagar alrededor de USD 74 diarios. Solo en alojamiento, cancelarán USD 1 036.



El viernes, ella y su esposo fueron visitados por un funcionario del Ministerio de Salud, quien les entregó mascarillas de protección y realizó una inspección. Asegura que no tienen contacto con ningún funcionario del hotel. Cuando mira por la ventana, siempre ve en los exteriores del predio a personal de la Policía Nacional.



En el Protocolo de Ingreso al Ecuador, aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), se establece que los viajeros o los representantes de menores de edad “deberán pagar los costos de su estadía en el lugar de alojamiento designado por las autoridades. Además, el documento reza que se darán facilidades para el correspondiente pago.



“Esperamos que se cumpla lo de las facilidades. El tema de los costos de alojamiento debe ser difundido de mejor manera. Mucha gente en el exterior ya no tiene recursos y se les complica volver por esos montos”, comentó Ríos.



Para garantizar el cumplimiento del protocolo y buscar hoteles disponibles para la cuarentena, trabajan en conjunto los ministerios de Salud, de Relaciones Exteriores y de Turismo.



El jueves, el canciller, José Valencia, aseguró que aproximadamente 2 500 ciudadanos ecuatorianos no habrían logrado retornar al país, luego de que entrara en vigencia el estado de excepción por la pandemia del covid-19. Sin embargo, según registros levantados por legisladores y la Defensoría del Pueblo, la cifra sería mayor.



Valencia ratificó que en esta primera fase de repatriación solo se priorizará a personas de grupos vulnerables. Comentó que más adelante se organizará el retorno del resto de ciudadanos “de manera coordinada”.



Según los datos de la Cancillería, más del 50% de ecuatorianos que desean retornar está en Estados Unidos. También hay reportes de connacionales en Europa y varios países de Latinoamérica.



En San Pablo, Brasil, se encuentra un grupo de al menos 100 ecuatorianos que pide apoyo para retornar. Entre ellos está Romario Paz, quien reconoce que su situación económica es complicada. “Con esas condiciones y viendo la experiencia del primer grupo repatriado de México, en lo personal se me haría imposible” relató.



Debido a la crisis económica derivada de la pandemia, el Gobierno anunció la posibilidad de conceder créditos quirografarios a los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en el exterior para facilitar su retorno. Sin embargo, la medida aún no se ha oficializado.