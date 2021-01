El COE Nacional analiza solicitar al CNE ampliar horario de votaciones

El COE Nacional alista el protocolo que se aplicará el próximo 7 de febrero del 2021, día en el que se desarrollará la primera vuelta electoral en Ecuador.

Juan Zapata, quien preside el COE, anunció la mañana de este 4 de enero del 2021, que hay un único detalle que están ajustando en ese documento: la posibilidad de solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la ampliación de la jornada de votaciones.



Explicó que ello surgió una vez que el Ministerio de Salud presentó un informe técnico en el que se detalló que cada ciudadano requerirá, al menos, cuatro minutos para ejercer su voto bajo las medidas de bioseguridad.



"Estamos analizando el tema técnico que nos ha presentado el MSP; en virtud de que están generando -para evitar aglomeraciones y que el voto sea individual- un promedio de cuatro minutos por persona, por lo tanto se requeriría y eso es lo que estamos en análisis, de una solicitud formal que lo haríamos a través del COE Nacional a la presidenta (Diana Atamaint) para ver la posibilidad legal de ampliar los horarios del día de las elecciones".



No obstante, el experto en materia electoral, Esteban Ron, afirmó que no existe posibilidad de que se pueda concretar lo anunciado por Zapata porque el Código de la Democracia establece horas determinadas para el día de las elecciones. Esto se encuentra en los artículos 115 y 118.



"Lamentablemente estas disposiciones de carácter legal cierran la posibilidad de votaciones fuera de los días y horas señaladas. La única solución que se puede avizorar es sugerir y solo sugerir que los electores acudan a ejercer su voto en horas determinadas de acuerdo con los dígitos de su cédula, ya que si no se recepta el voto esto también es causal de una infracción electoral del miembro de Junta Receptora del Voto", explicó Ron.



Zapata dijo que esta semana se prevé culminar el protocolo para elecciones y sería entregado la próxima semana a Atamaint.



Entre otras cosas, adelantó que las personas tendrán que ir solas a sufragar y ya no acompañadas, salvo los que requieran una ayuda específica. Solo se permitirá en los recintos a personas autorizadas y se aplicarán protocolos para el distanciamiento de las Juntas Receptoras del Voto.



También se exigirá la obligatoriedad del uso de la mascarilla y del lavado de manos. "En las afueras del recinto electoral no tiene que existir el comercio ni formal ni informal porque tenemos que evitar aglomeraciones".



Días atrás, Atamaint también presentó al COE un protocolo para la campaña, en el que se estableció únicamente a las caravanas y caminatas como acciones para la jornada proselitista.

"Ya nos fue entregado el protocolo para la campaña electoral, hemos enviado a las mesas técnicas y han hecho algunas observaciones y oficialmente estamos poniendo en consideración del CNE", puntualizó Zapata.