La celebración del 1 de mayo fue digital

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La celebración del Día del Trabajo, hoy viernes 1 de mayo del 2020, que contemplaba un plantón en la Plaza de Santo Domingo, en Quito, no tuvo la convocatoria que los gremios esperaban. Sin embargo, la mayoría de actividades de conmemoración se realizaron de forma virtual, por la emergencia del covid-19.

En Quito, apenas hubo presencia de trabajadores, para el plantón convocado para hoy, viernes 1 de mayo del 2020, a las 12:00 en la Plaza de Santo Domingo. En otras ciudades, como Guayaquil también hubo algunas manifestaciones esporádicas. Los ciudadanos prefirieron manifestarse a través de las redes sociales: Las tres primeras tendencias de Twitter fueron #1deMayo con 250 000 tuits, #DíaDelTrabajador 141 000 y #DiaDelTrabajo con 107 000.



Con un minuto de silencio se inició un conversatorio de los principales dirigentes gremiales del país, en honor a todos los trabajadores, en especial de la salud, que han fallecido mientras realizaban sus labores durante la emergencia sanitaria por el covid-19.

​

Luego, en media conversación se procedió a hacer el cacerolazo, iniciado por el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez.

"Claro que estamos en casa, pero no callados. Claro que estamos en casa, para decir no al pago de la deuda externa, para luchar por al vida, por la educación, para decir que queremos internet para nuestros hijos, para que no se boten a los maestros. ¿Cómo nos piden que seamos solidarios si nos botan a la calle? Por eso, nuestra ideología es que paguen los que deben más”, dijo Tatamuez.



Edwin Bedoya, vicepresidente de la Cedocut, dijo había varias reformas para el régimen laboral en el país, pero que no pudieron entrar antes. Aseguró que con la coyuntura de la pandemia del covid-19, los sectores empresariales han logrado.