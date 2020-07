Baños de Agua Santa regresará a semáforo rojo por incremento de casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia del cantón Baños de Agua Santa, en Tungurahua (Sierra de Ecuador), resolvieron regresar a semáforo en color rojo desde el sábado, 4 de julio del 2020.

La decisión se anunció este jueves, 2 de julio, en el salón de actos del cantón turístico de la provincia de Tungurahua.



Luis Silva, presidente del COE de Baños, indicó que las personas que están contagiadas no cumplen con el aislamiento obligatorio. Además, de que el retornó a rojo es por el bienestar de toda la población.



"Hemos hecho todo lo posible pero la gente sigue aglomerándose y no hay apoyo de la ciudadanía", aseguró Silva.



Datos del distrito de Salud del cantón Baños indican que hay 63 casos confirmados, dos personas fallecidas, 12 personas recuperadas y 69 personas descartadas de covid-19.



En el cerco epidemiológico se encuentran 110 personas, entre contagiados y familiares. También registra cuatro personas del hospital básico de Baños en aislamiento al dar positivo con el virus.



Gabriela Areopaja, directora de Salud de Baños, indicó que en esta semana se registró el incremento de personas con el virus. Al momento el hospital básico se encuentra al máximo de su capacidad en atención.



"Si no hay corresponsabilidad vamos a tener el peor de los escenarios", aseguró Areopaja.



Entre los contagiados están los empleados públicos, policías, mujeres embarazadas, niños, comerciantes y personal de salud.