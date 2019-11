Bananeros analizan en Miami frente común contra hongo detectado en Colombia

LEA TAMBIÉN

La Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (Corbana) instó este jueves 21 de noviembre del 2019 desde Miami a todos los implicados en la actividad bananera de América Latina a crear un frente común contra el dañino hongo Fusarium Raza 4 Tropical, detectado en Colombia, para evitar que se propague por la región.

"Tenemos razones suficientes para estar preocupados y ocupados con este enemigo, recordemos que el banano y el plátano alimentan a millones de personas en el mundo, además generan miles de puestos de trabajo, divisas y desarrollo para los países productores", aseveró el presidente de Corbana, Eduardo Gómez, al inaugurar un taller en Miami sobre el Fusarium Foc R4T.



El taller, al que asisten expertos de distintas regiones bananeras del mundo, fue convocado por Corbana a raíz de que el Gobierno de Colombia informara del descubrimiento del hongo en cuatro fincas de La Guajira (noreste de Colombia).



Hasta entonces el Fusarium Foc R4T no había tocado el continente americano gracias a una serie de medidas de prevención como la de no celebrar reuniones de entidades bananeras en países donde haya cultivos de banano o plátano. Esa es la razón de que este taller se celebre en Miami.



"El Fusarium es un enemigo común, solamente lo podremos vencer con el esfuerzo de todos en conjunto, esto es, con una alianza común", enfatizó el gerente de la Corporación, Jorge Sauma.



El gerente de Corbana planteó la necesidad de que se realice una cumbre de países bananeros de Latinoamérica, tal como se hizo en Ecuador y Costa Rica en el pasado.



La idea es analizar el problema del Fusarium con suma seriedad y establecer las medidas que se requieran, con el objetivo de contener la diseminación del patógeno, señala un comunicado de Corbana.



Sauma también dirigió su mensaje en pro de un frente común al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Common Fund for Commodities (CFC), Word Banana Forum, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y otros organismos, así como a los ministerios de Agricultura de todos los países y las empresas proveedoras de insumos.



También pidió aumentar al menos al doble los fondos dedicados a Investigación de la enfermedad.



Fernando Araya, representante del Gobierno de Costa Rica y director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), manifestó que el taller constituye una gran oportunidad para determinar las estrategias que mantengan la exclusión y contención del hongo.



El marchitamiento por Fusarium Raza 4 Tropical es de las peores enfermedades que pueden dañar a las musáceas de banano y plátano.



El hongo se encuentra ya, además de Colombia, en Indonesia, Malasia, Filipinas, China, Norte de Australia e India, Pakistán, Jordania, Israel, Líbano y Mozambique y ha destruido en esos países unas 100 000 hectáreas de cultivos de banano.



Con el taller que continuará este viernes 22 de noviembre del 2019 se busca que los expertos informen a los productores bananeros de toda la región los últimos avances y medidas para evitar que esta plaga afecte sus plantaciones.



"El marchitamiento por Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T) es de las peores enfermedades que pueden dañar a las musáceas. El Fusarium es capaz de sobrevivir hasta por 30 años en el suelo", explicó el gerente de Corbana, Jorge Sauma, en el comunicado que anunció la celebración de este taller.