WhatsApp compartía datos desde 2016

En un artículo publicado este fin de semana en el portal estadounidense Wired, el servicio de mensajería instantánea WhatsApp informó que la compañía comparte datos con Facebook desde 2016. Aclaró que esa información está enfocada en el comportamiento del usuario y no en el contenido de los mensajes, los cuales son encriptados de extremo a extremo para mantener la privacidad.

Desde que WhatsApp se integró corporativamente a Facebook, la red social tiene acceso a información como el número de teléfono del usuario, cuántas veces utiliza la aplicación, la red móvil, la zona horaria, la ubicación, etc.



Para Alexander López, experto en informática, lo que hizo WhatsApp la semana pasada fue transparentar los procesos de recolección de información entre el servicio de mensajería y la red social. A pesar de ello, a su criterio, este escenario plantea un reto para los gobiernos en torno a la legislación de ciberseguridad.



“En Europa, WhatsApp no logró imponer esta sincronización entre los datos de la ‘app’ de mensajería y Facebook debido a que hay marco legal que restringe este tipo de procedimientos ya que pueden interpretarse como una violación a la privacidad de los usuarios”, señala López al respecto.



Desde el 8 de febrero, los usuarios ecuatorianos que no quieran compartir sus datos con Facebook estarán restringidos de usar WhatsApp.