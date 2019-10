Nuevas voces afrodescendientes están en busca de lectores

LEA TAMBIÉN

La novela ‘Como zombis en minifalda’, del escritor afroesmeraldeño Antonio Ayoví, recrea con un toque de ficción una serie de historias reales sobre violencia de género a partir de testimonios de mujeres víctimas de abuso físico, sobrevivientes de femicidio.

“El título responde a que tenemos una sociedad zombi, que le tiene fobia a la minifalda, al final la sociedad toda tiene que enfundarse en la minifalda, es una referencia a los roles de género”, explicó el escritor.



Antonio Ayoví compartió la mesa de discusión ‘Voces ecuatorianas que publican’ con las escritoras afrodescendientes Norma Quiñónez y Yuliana Ortiz en la reciente Feria Internacional del Libro (FIL) de Guayaquil.

‘Como zombis en minifalda’ se publicó hace tres meses en el programa editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas. Ayoví partió de una experiencia personal que vivió en unas navidades en Monte Sinaí, sector marginal del noroeste de Guayaquil, con una vecina a la que el esposo maltrataba por las noches y luego ella le decía “cosas duras a la niña y al niño, se desquitaba con ellos”.



Las historias que confluyen en el libro transcurren en escenarios como empresas, colegios y en el prostíbulo popular más tristemente célebre de Guayaquil.



“Una de las protagonistas es por casualidad afro, pero me he dedicado a escribir no solo desde lo étnico, mis temáticas son muy trasversales”, contó Ayoví , nacido en Esmeraldas. Se trata de la tercera novela del escritor, luego de‘Un clavel negro para Jesús’ y ‘El éxodo maldito’.



La autorepresentación fue uno de los temas discutidos en la mesa. Norma Quiñónez, guayaquileña, docente por 43 años, se ha dedicado a reescribir la historia de su pueblo desde “que 17 negros y 6 negras” huyeran a la selva cuando el barco esclavista en el que eran trasladados encalló en octubre de 1553 frente a las costa de Esmeraldas. Quiñónez es autora del libro ‘Los afroecuatorianos de ayer y hoy’, que recoge también una serie de semblanzas de personalidades afroecuatorianas de la actualidad.



La poeta esmeraldeña Yuliana Ortiz es autora de dos libros de poesía que han sido publicados en Argentina y Perú, y que no están disponibles en Ecuador. Ha publicado los poemarios ‘Sovoz’ (2016) y ‘Canciones desde el fin del mundo’ (2018). “Me preocupa mucho problematizar la ausencia de escritores afrodescendientes jóvenes, la ausencia de escritoras afrodescendientes de todas las edades y la ausencia de autorrepresentación de esas escritoras, no tenemos referentes de nuestra etnia en los cuales nos podamos reflejar”, apuntó Ortiz.



Quiñónez habló de la triple discriminación de la mujer afro por ser afro, por ser mujer y por su estrato social. Ortiz dijo que la brecha social y económica no permite, por ejemplo, tener acceso a escribir.



“Sí, para escribir se necesitan también de privilegios, de alguna manera”, sostuvo la poeta. “Las poblaciones afrodescendientes estamos sometidas al maniqueísmo, la gente nos usa, habla de nuestra cultura pero no estamos nosotras enunciándonos directamente”, reflexionó.

La poesía de Ortiz huye sin embargo de la autofolclorización y está atravesada por la figura de la madre, la familia, lo animal y los espacios afros, como por “la posibilidad de ser mujer y devenir en otro u otra”.