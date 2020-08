Videojuegos, su historia contada en varias publicaciones en papel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los videojuegos se han mantenido como una de las industrias culturales más vigorosas durante la pandemia. Al éxito económico que han tenido empresas como Sony o Nintendo, se ha sumado el interés por conocer más sobre los orígenes de una industria, que junto con las series de televisión y los podcast están dominando el mundo del entretenimiento.

Uno de los libros recomendados para conocer esos orígenes es ‘Console Wars’, de Blake J. Harris. Es un thriller empresarial que narra cómo Sega, una pequeña compañía liderada por un visionario y un equipo de jóvenes talentos desafió a Nintendo y revolucionó la industria de los videojuegos.



Harris escribió el libro al estilo de una novela, compilando varias entrevistas con personas involucradas en los eventos. Uno de los protagonistas de esta novela de no ficción es el empresario Tom Kalinske, CEO de la compañía de videojuegos Sega of America, quien narra no solo los conflictos que existió con la competencia, sino las disputas internas con Sega of Japan.



Otro libro para conocer el pasado de esta industria es ‘La gran historia de los videojuegos’, de Steven L. Kent. En este libro, el autor narra el origen de varios videojuegos inolvidables, como Space Invaders, Centipede y Pac-Man. Hay pasajes de los visionarios que los crearon y los aficionados que jugaron con ellos.



Kent también narra, gracias a una documentación exhaustiva y decenas de entrevistas, cómo los juegos que aparecieron en los años ochenta del siglo pasado crearon escuela en los salones recreativos y definieron una generación. También se narra cómo las grandes empresas de la actualidad, entre ellas Sony, Nintendo y Electronic Arts, han creado una industria multimillonaria y una nueva generación de jugadores.



En ‘La historia de Nintendo’, Uxio Pérez Rodríguez cuenta los orígenes de esta empresa, que se remontan al siglo XIX, en Japón. Su fundador fabricaba cartas de forma artesanal en una barraca de madera. Posteriormente, la empresa se dedicó a la producción de materiales de oficina y de juguetes, hasta que llegó su arribo en el mundo de los videojuegos.

Por su parte, en ‘La historia de Nintendo Volumen 2’, el francés Florent Gorges se encarga de repasar la historia de la centenaria compañía nipona. Parte de la creación de unas pequeñas máquinas que comercializó entre 1980 y 1991 y en las que se jugaban los clásicos Donkey Kong (1982), Mario Bros. (1983) y Zelda (1989).



‘Extra Life, 10 videojuegos que han revolucionado la cultura contemporánea’ y ‘De Super Mario a Lara Croft’ son dos libros en los que se encuentran detalles sobre la historia de esta industria, en las últimas dos décadas. El primero reúne diez ensayos escritos por algunos de los grandes especialistas y diseñadores de videojuegos, textos que permiten la reflexión sobre una industria que sigue en crecimiento.