El reconocido actor Tony Todd, famoso por sus papeles emblemáticos en las sagas de Candyman y Destino final, murió a los 69 años tras una larga enfermedad. El deceso ocurrió el miércoles 6 de noviembre de 2024 en su hogar en California, según confirmó su esposa, Fatima, a The Hollywood Reporter.

A pesar de la confirmación, no se han revelado detalles sobre la naturaleza de su enfermedad. Todd, conocido por su profunda voz y su presencia en pantalla y deja un legado que abarca varias décadas de trabajo en cine y televisión.

Una carrera llena de personajes memorables

Tony Todd comenzó su carrera como actor de carácter, destacándose en diversos papeles en producciones como Beverly Hills, 90210 , Night of the Living Dead , Platoon , y The Rock , entre otras.

Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó con su interpretación del temible ‘Candyman’ en la saga homónima, y ​​por su participación en Destino Final , donde encarnó al misterioso hombre que anunciaba la muerte inminente.

A lo largo de su carrera, Todd expresó en varias entrevistas su amor por la actuación teatral y su deseo de interpretar una variedad de personajes en lugar de encasillarse en un solo tipo de rol. En una reciente entrevista con MovieWeb, Todd mencionó su pasión por el teatro y la colaboración en cine, destacando que todas las películas son una “colaboración” entre actores y cineastas.

Homenajes y recuerdos de sus compañeros

El legado de Todd fue rápidamente reconocido en redes sociales, donde muchos rindieron homenaje a su talento. La productora de Final Destination , New Line Cinema, expresó a través de Instagram: “La industria ha perdido a una leyenda. Nosotros hemos perdido a un amigo muy querido. Descansa en paz, Tony”.

Además de su esposa, Todd deja a dos hijos, Alex y Ariana, y una carrera que será recordada por sus contribuciones al cine de terror y su incansable deseo de reinventarse como actor.

Las cinco películas más importantes de Tony Todd

Candyman (1992)

Su papel como el aterrador Candyman lo convirtió en una leyenda del cine de terror y le dio reconocimiento internacional.

Destino final (2000)

Interpretó a Bludworth , un personaje clave que alerta a los protagonistas sobre la muerte inminente, un papel que lo consolidó en el cine de terror.

Platoon (1986)

Su debut en una gran producción, trabajando con Oliver Stone y un elenco de estrellas como Forest Whitaker y Willem Dafoe.

The Rock (1996)

Un papel en esta exitosa película de acción junto a Sean Connery y Nicolas Cage le dio un mayor reconocimiento en Hollywood.

La noche de los muertos vivientes (1990)

Tony Todd protagonizó este remake de culto, interpretando a Ben , un papel icónico en el cine de zombies