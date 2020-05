‘Tips’ para que niños y jóvenes hagan ejercicio durante el aislamiento

LEA TAMBIÉN

La pandemia trajo consigo nuevas reglas de convivencia con los niños y jóvenes en etapa escolar. La falta de interacción con personas de su edad, las restricciones de movilidad en el espacio público, el sedentarismo e incluso la ansiedad por el confinamiento pueden desembocar en afectaciones a la salud de esta población.

Frente a este escenario, las organizaciones de protección infantil promueven el ejercicio en casa entre los niños y jóvenes. Esto no solo se trata de una manera de mantenerse en forma, sino que es una terapia comprobada para que ellos puedan controlar el estrés de la nueva normalidad por la crisis sanitaria.



La regla de los 60 minutos como mínimo se ha mantenido intacta. Valeria Escobar, experta en Medicina del Deporte, hace énfasis en que no se debe confundir el ejercicio con la actividad física. El primero está específicamente enfocado en realizar determinados movimientos, con el propósito de mejorar la capacidad cardiovascular, la flexibilidad, la resistencia, la velocidad, etc.



La actividad física, en cambio, puede ser cualquier acción con la que se mueva el cuerpo, como limpiar la casa, caminar, juegos entre niños y otros similares. En ese sentido, Escobar señala que en esta temporada se debe estimular el ejercicio, con rutinas que se pueden dividir en dos o más partes en el día, llegando a completar como mínimo una hora. Se pueden hacer diariamente, o bien pasando un día, según la condición del niño.



En una guía elaborada precisamente a causa del covid-19, el Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva sugiere que los ejercicios en casa como el baile deportivo, el yoga, las artes marciales, el tae bo

y otros más pueden realizarse en prácticamente dos metros cuadrados.



Una de las mejores formas de estimular el ejercicio entre niños y jóvenes siempre será por la imitación. Y en pleno confinamiento, YouTube se ha convertido en un aliado para este público. Por ejemplo, Zen Heria, con 8 años de edad, sube las rutinas para zonas específicas que realiza con su padre para mantenerse en forma.



Dovydas Veiverys, en cambio, es un youtuber que prefiere moverse con música. En su canal Zumba with Dovydas trabaja con niños y jóvenes a quienes les gusta practicar zumba. Las rutinas duran unos pocos minutos y son de gran ayuda para saber cómo practicar este formato.



Gustavo Manzano, experto en Cultura Física y entrenador de musculación, añade que una de las opciones durante la cuarentena por la que se puede optar son los juegos recreativos. Por ejemplo, al jugar cartas con el resto de la familia, el que pierda debe pagar con un sapito o saltando la cuerda.



Manzano añade que los padres o tutores deben dividir el ejercicio diario en tres momentos: un calentamiento previo de unos tres a cinco minutos; los juegos de entrenamiento físico, según la disciplina, por 20 a 40 minutos; y un enfriamiento de unos cinco a diez minutos en el que se haga actividad física casi nula.



La tecnología también es una aliada en el momento de activar el cuerpo. El Ring Fit, de Nintendo, es una opción que se ha popularizado como una ayuda para hacer ejercicio de una manera lúdica. Aquí, el niño deberá completar una aventura mediante el uso de un aro de ejercicio. Para ello, debe mover su cuerpo según las posiciones que se muestran en el videojuego.