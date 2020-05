‘Tips’ para el óptimo cuidado de prendas de vestir

LEA TAMBIÉN

El aprendizaje de nuevos hábitos para el uso y el cuidado de la ropa servirá como precaución adicional para evitar el contagio de covid-19 (las medidas principales son el lavado constante de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social). Para ello, se requerirá la selección de prendas adecuadas y la creación de un recibidor para colocar la ropa que se use en el exterior.

“Toda medida debe ser sostenible a largo tiempo. Hay que pensar que esto vamos a hacerlo probablemente durante varios meses, mientras no haya una vacuna o mayor inmunidad”, dice Carola Cedillo, infectóloga pediatra. Se refiere a que los nuevos hábitos deben poder sostenerse económicamente y tener el menor impacto ambiental posible.



La vestimenta más aconsejada para exteriores es la que cubre el cuerpo. Así, si una persona con coronavirus estornudara o tosiera cerca, las partículas se quedarían en las prendas. Sin embargo, es importante recordar que no se ha demostrado que se den contagios por medio de la ropa ni de la piel.



Si bien hay mayor oferta de equipos de protección personal desechables y enterizos reusables de telas antifluidos, su uso no es recomendable para quienes no realizan actividades de riesgo.

“Este tipo de overoles se usan para la protección contra virus más contagiosos y con diferente mecanismo como el ébola, que puede contagiarse a través de secreciones como el sudor”, explica la médica. Además, dice que hay que conocer el protocolo para retirarse la prenda, ya que podría ser una fuente de contaminación cruzada si no se tienen los cuidados necesarios.



El siguiente punto a tomar en cuenta es acomodar un área en la entrada de la casa en la que se pueda colocar la ropa y el calzado que se usará en exteriores. Seleccionar, por ejemplo, una muda para hacer compras u otros trámites, uniformes o ropa necesaria para el trabajo y calzado que se usará solo en exteriores.

El epidemiólogo Alfredo Olmedo asegura que más que el tipo de ropa que se use, la forma en la que se la retira al llegar a casa es lo que hay que cuidar.



Si es que hubiera un lavabo a la entrada, lo primero sería lavarse las manos y los antebrazos con jabón. Caso contrario, se puede usar solo alcohol. Después, quitarse la ropa que estuvo expuesta al exterior y guardar en el recibidor la ropa que no requiere lavados frecuentes, como chaquetas o blazers, y colocar en una bolsa de tela las prendas que deben lavarse. El uso de alcohol es necesario nuevamente antes de ponerse en contacto con otras personas que habiten el hogar.



La ropa que se queda en el recibidor debe reposar por tres días antes de volver a ser usada, de acuerdo con Cedillo, tiempo suficiente para que el virus se inactive. Esta práctica permitirá cuidar la ropa y evitará la contaminación que se provoca con cada uso de la lavadora. El lavado con el detergente de uso frecuente es suficiente para la limpieza.