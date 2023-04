iPhone, Ipad y Mac con software antiguo perderán acceso a la App Store

Los dispositivos más antiguos de la marca Apple podrían perder el acceso a algunos servicios esenciales de Apple, como App Store, Siri y Maps. Así lo dieron a conocer los medios de comunicación este miércoles 12 de abril de 2023.

La noticia proviene de un filtrador identificado en las redes sociales como StellaFudge, quien afirma que el acceso a los servicios de Apple (todos excepto iCloud) dejará de funcionar en dispositivos con iOS 11 a 11.2.6, macOS 10.13 a 10.13.3, watchOS 4 a 4.2.3 y tvOS 11 a 11.2. 6.

Es decir, el acceso será limitado para los equipos celulares, computadoras y otros dispositivos como: iPhone, Mac, Apple Watch y Apple TV.

As of early May, access to Apple services, with the exception of iCloud, will stop working on devices running:

- iOS 11-11.2.6

- macOS 10.13-10.13.3

- watchOS 4-4.2.3

- tvOS 11-11.2.6

You'll likely receive notification prompting you to update