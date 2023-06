Google Fotos ahora reconoce personas de espaldas con inteligencia artificial

La plataforma utiliza inteligencia artificial para mejorar la detección de personas. Foto: Portal Computer Hoy

Google Fotos mejoró su tecnología de reconocimiento facial aumentando la capacidad de identificar personas que aparecen de espaldas y, por tanto, no muestran la cara.

La aplicación de almacenamiento de fotos del gigante tecnológico dispone de una tecnología de reconocimiento facial que analiza las caras que aparecen en las fotografías y etiqueta a las personas a las que pertenecen dichos rostros.

Esta característica es útil para, por ejemplo, crear de forma automática una carpeta con todas las imágenes en las que aparece un usuario en concreto.

Recientemente la 'app' mejoró su tecnología de reconocimiento con Inteligencia Artificial (IA) para ser capaz de reconocer personas que estén de espaldas.

Cuando una fotografía incluye a un usuario de espaldas o en una posición en la que no se puede ver bien su rostro, la aplicación no incluye a personas etiquetadas ni permite añadir etiquetas de forma manual, ya que no identifica a ningún ser humano y, por tanto, no lo considera necesario.

Ahora, la tecnología de Google Fotos ya detecta a los usuarios y los etiqueta.

Google muestra el mensaje "rostro disponible para agregar" y, además, permite cambiar la persona etiquetada o eliminar la etiqueta, en caso de que su identificación no haya sido correcta.

Según el portal 'Android Authority' este avance es posible al almacenamiento de información de la cabeza y del cuerpo completo que realiza la plataforma de los usuarios a partir de vídeos.

También pueden influir factores como la similitud de la ubicación con respecto a otras fotografías en las que sí aparezca la cara de la persona o, incluso, otros como el entorno y la ropa utilizada.

