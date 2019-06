Simba y Nala demuestran amor en el nuevo tráiler de 'El Rey León', que adelanta su fecha de estreno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'El Rey León', el remake del clásico de animación Disney dirigido por Jon Favreu, llegará a los cines españoles un poco antes de lo previsto. Finamente el filme adelanta su fecha de estreno en España, donde verá la luz un día antes, el jueves 18 de junio.

Un anuncio que llega acompañado de un nuevo adelanto de la película. Un tráiler protagonizdo por Mufasa, el venerable rey al que en su versión original pone voz de nuevo James Earl Jones y que además también cuenta con uno de los temas del filme. Se trata de la versión del Can You Feel the Love Tonight, la emblemática canción de Elton John con las voces de Donald Glover (Simba) y Beyoncé Knowles-Carter (Nala).



La versión de animación digital de 'El Rey León' viaja a la sabana africana donde ha nacido el futuro rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino real. Pero en el reino no todos celebran la llegada del nuevo cachorro.

Video: Youtube Cuenta: Beyoncé

Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes. La batalla por Pride Rock está asolada por la traición, la tragedia y el drama, y termina con el exilio de Simba. Con la ayuda de un curioso par de nuevos amigos, Simba tendrá que aprender a madurar y a recuperar lo que le pertenece por derecho.